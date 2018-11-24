مصور يلتقط صورًا لأغرب شهود لخطبة في العالم

التقط مصور حفلات في سنغافوة صورة نادرة لأغرب خطبة، جمعت شابين بريطانيين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الشاب "جوردان دويل" البالغ من العمر 28 عاما اشترى خواتم الخطبة منذ مدة، لكنه لم يجد اللحظة المناسبة للتقدم بخطبة فتاة أحلامه "ماري ليستر".

وأثناء وجودهما في سنغافورة، قرر "جوردان" أخيرا طلب يد "ماري"، وبناء على ذلك، اتفق مع المصور "برنارد سيا" لكي يوثق الأخير اللحظة التي يتقدم فيها "جوردان" بطلب يد حبيبته.

وفي اللحظة الحاسمة، وبينما كان "جوردان" جاثيا على ركبته لطلب يد "ماري"، تسللت مجموعة من ثعالب الماء، فأحاطت بالحبيبين، وأخذت تراقب الحدث بفضول مثير.

وفي تلك الأجواء السريالية الفريدة، التقط "سيا" صورة نادرة، تظهر ثعالب الماء متحلقة حول الخطيبين وكأنهم شهود في "أغرب مراسم خطبة في العالم".

وأشار "سيا"، الذي يصور أيضا في حياته المهنية ثعالب البحر، إلى أن هذه المخلوقات الفريدة تظهر أحيانا بين البشر، ولكنها سرعان ما تعود إلى الماء ولا تطيل المكوث بجانبهم، إلا أنها في ذلك اليوم "أحبت أن تكون شاهدا على الخطبة" وأطالت مكوثها.