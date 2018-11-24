صورة لابنتي الرئيس الأميركي في ميرلاند تُثير سخرية الصحافيين

واشنطن - لايف ستايل
التقط صحافيون صورة لتيفاني وإيفانكا ترامب، ابنتي الرئيس الأميركي، في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند، تظهر تفصيلًا طريفًا، أثار سخرية الصحافيين، ولم تنتبه تيفاني إليه.
وأشار موقع "TMZ"، إلى أن الصورة المذكورة التقطت لابنتي دونالد ترامب، أثناء توجههما إلى فلوريدا للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة، في منتجع مار لاغو الساحلي.
وعلق الصحافيون على الصورة، عندما لاحظوا أن تيفاني ترامب، نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.
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