شكرا لقرائتكم خبر عن التنويم المغناطيسى.. أحدث علاج لمتلازمة القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة النقاب عن أحدث علاج لمشاكل القولون العصبى وهو العلاج بالتنويم المغناطيسى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قد يساعد العلاج بالتنويم المغناطيسى فى تخفيف شكاوى القولون العصبى أو متلازمة الأمعاء المتهيجة (IBS) لبعض المرضى لمدة 9 أشهر بعد نهاية العلاج.

وبإجراء تجربة عشوائية لـ354 بالغًا يعانون من القولون العصبى، وجد الباحثون أنه بعد 3 أشهر تم علاج 40% من المرضى من أعراض القولون العصبى.

ووجدت الدراسة أن مرضى القولون العصبى الذين يخضعون للعلاج بالتنويم المغناطيسى أفادوا بتحسن عام أكبر فى حالتهم، وكانوا أكثر قدرة على التعامل مع الأعراض، مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج الدوائى.

وأضاف الباحثون أنه سيكون هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لاختبار العدد الأمثل من جلسات العلاج بالتنويم المغناطيسى، والتأثير الذى قد تحدثه توقعات المريض على نتائج العلاج، ومدى تأثير نتائج العلاج بالتنويم المغناطيسى على حجم الحالة النفسية.

جدير بالذكر أن متلازمة القولون العصبى تؤثر على حوالى 1 من كل 5 أشخاص فى جميع أنحاء العالم، وهى حالة مستمرة وصعبة العلاج، مع أعراض يمكن أن تؤثر بشكل خطير على نوعية الحياة بما فى ذلك ألم البطن والانتفاخ والإسهال والإمساك، وبالنسبة للكثير من المرضى فإن العلاجات الدوائية والغذائية ليست ناجحة.