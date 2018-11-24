شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات صحية لازم تعملها لو نزلت من البيت وقت المطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحب تساقط الأمطار كثيرا وننزل من بيوتنا فى معظم الأوقات فقط لنتشارك لحظات الجو الممطر الجميلة، ولكننا قد نعرض صحتنا لمشكلات مختلفة دون وعى منا، حيث إن الأمطار مع تغير الجو قد تؤثر على صحتنا بالسلب إن لم نلتزم بقواعد الأمان، والتى نقدم لك بعضا من أهمها وفقا لما ذكره موقع " Skymetweather".

1- اغسل يديك

يبقى غسل يديك في أعلى القائمة عندما يتعلق الأمر باتخاذ الاحتياطات خلال أي موسم، حيث تصبح البكتيريا والفيروسات نشطة مع الرياح المصاحبة للأمطار، وهناك طرق لا تعد ولا تحصى يمكنك من خلالها التعامل مع هذه الوحوش المجهرية، ولعل ابرزها غسل اليدين بالصابون السائل ومطهر قبل تناول الطعام بشكل خاص.

2- لا تلمس الوجه

يمكن لفيروس الإنفلونزا المنتشر مع الجو الممطر أن يدخل جسمك من خلال الفم والعينين وحتى أنفك، لذلك حاول ألا تلمس وجهك كثيرًا، لذلك قم بمقاومة الرغبة في الحكة، واستخدم المنديل لمسح وجهك.

3- طعام الشارع يجب أن يبقى في الشوارع 3- طعام الشارع يجب أن يبقى في الشوارع



4- تناول مشروباتك العشبية يتم إعداد الأطعمة المفضلة لديك في الهواء الطلق في الشوارع وهي حاملات الأمراض المنقولة بالماء والعدوى، لكن يجب ألا تلتفت إلى تلك الأكشاك على جانب الطريق التى لا تقدم لك غير الأمراض فى أطباق شهية.4- تناول مشروباتك العشبية

المشروبات العشبية لها تأثير علاجي على جسمك، وبمجرد إضافة القرنفل والقرفة والريحان والفلفل والزنجبيل تحصل على ترطيب الجسم الجيد.

5- ابعد حذاءك

حذاؤك بعد العودة للمنزل بمثابة جسم معبأ بكل القاذورات والبكتيريا والفيروسات، لذلك يجب أن تضعه بعيدا ولا تجعله يلمس أى جزء منك بعد خلعه، فقد يؤدى إلى الإصابة بالتهابات الجلد غير المرغوب فيها.

6- الملابس الإضافية والشمسية

يجب أن تأخذ ملابس إضافية وشمسية بدلا من الانتهاء من خروجك بملابس مبتلة لأن ذلك يسبب المرض، ويوصى بشدة أن تحمل معك زوجًا إضافيًا من الملابس في جميع الأوقات خلال يوم ممطر، ويمكنك على الأقل الحصول على منشفة في حقيبتك، لأنه عند البلل عادة ما يتبع ذلك مرحلة من الارتعاش المستمر من الحمى ونزلات البرد.