شكرا لقرائتكم خبر عن لشد الجسم والوقاية من أمراض القلب.. مارس رياضة صعود السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة من الأشياء الهامة لصحتنا اليومية، فهي تعمل على تقوية الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض، ولكن نجد أن الكثير من الأشخاص لا يقومون بممارستها نظرا لغلاء أسعار الصالات الرياضية، ولذا هل قرأت عن رياضة صعود "السلم"..نعم فيمكنك استغلال ذلك والقيام بممارسته يوميا للحصول علي فوائد الرياضة لحياتك.

وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic"، أوضح أن هناك العديد من الفوائد لممارسة رياضة صعود السلم، ومنها:

-الحد من الإصابة بأمراض القلب، نعم لأنها تزيد من التنفس وضربات القلب، وهذا يقوي عضلة القلب، ويحد من التعرض لأي مشكلة صحية به.

- تنشيط المعدة والحد من الإصابة بالعسر الهضمي، وتجنب الإصابة بالإمساك.

- من أفضل أنواع الرياضيات التي تحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم، وتعمل على تنظيمه.

- قوة عضلات الساقين، والحد من الإصابة بأي مشاكل بها، بل تعمل على تقويتها وتقوية عضلاتها وشدها وجعلها أكثر قدرة علي الاتزان.

- صعود السلم، من أفضل الرياضيات التي تعمل علي شد الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.

ونصح التقرير، بضرورة المتابعة والاستمرار في المواظبة علي هذا النوع من الرياضيات، لتحسن جسمك وقدراته.