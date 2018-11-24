شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الحديد مهم لجسمك؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبوط يصاحبه الدوخة، مع عدم القدرة على الاتزان.. جميعها علامات تحذرك من وجود نقص بنسبة الحديد في الجسم، ويجب إجراء تحليل لصورة الدم كاملة، للتأكد من ذلك والتعرف علي أفضل الطرق للعلاج وحل المشكلة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmd"، والذي أوضح ان الحديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، لأنه يساهم بشكل كبير في إنتاج الكميات التي يحتاجها الجسم من خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين للجسم، والعمل على تنشيط جميع خلاياه، وخاصة عضلات الجسم والأعصاب.

وأوضح التقرير، أن الإصابة بالأنيميا ونقص في نسبة الهيموجلوبين من الأشياء التي تعمل علي نقص نسبة عنصر الحديد في الجسم، وهنا يتطلب أخذ الحقن أو الحبوب المعوضة لهذا النقص، كما أن المرأة أثناء فترة الحمل تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص، لذا يجب عليها تناول الحبوب بعد استشارة الطبيب.

وخلال فترة نمو الطفل، على الأم الاهتمام بإعطائه دواء الحديد لتقوية الجسم، والحد من الإصابة بالأنيميا، ولتنشيط خلاياه الجسم والتركيز والقدرات العقلية، ولكن يجب المتابعة مع طبيب طفلك لأن الحديد يتم أخذه عند بلوغه الـ4 شهور، وهذا ما أكد عليه التقرير.