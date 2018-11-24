شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب المسالك البولية عند الحامل وطرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاب الكثير من الحوامل بالتهاب المسالك البولية (UTI) والذى يسمى أيضا عدوى المثانة، وهو التهاب بكتيري في المسالك البولية، ويحدث بشكل خاص في الأسبوع 6 حتى الأسبوع 24، وبالطبع تخاف السيدات على أبنائهن الذين لم يولدن بعد من أى عدوى أو نوع من الالتهابات، وهو الأمر الذى يجعلنا نتحدث عن كل ما يخص التهاب المسالك البولية عند الحوامل وفقا لما ذكره موقع الجمعية الأمريكية للصحة الإنجابية" americanpregnancy" الطبى.

أسباب التهاب المسالك البولية عند الحامل

التهاب المسالك البولية هو أكثر شيوعا أثناء الحمل بسبب التغيرات في المسالك البولية، فيقع الرحم مباشرة فوق المثانة، وعندما ينمو الرحم، يمكن لزيادة وزنه أن تسبب انسداد البول من المثانة، مما يسبب العدوى.

أعراض التهاب المسالك البولية عند الحامل

إذا كنت مصابًا بعدوى في المسالك البولية، فقد تواجه واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:

• ألم أو حرق عند التبول.

• الحاجة للتبول أكثر من المعتاد.

• الشعور بالإلحاح عند التبول.

• الدم أو المخاط في البول.

• تشنجات أو ألم في أسفل البطن.

• ألم أثناء الجماع.

• قشعريرة، حمى، تعرق، تسرب البول أو ما يسمى بسلس البول.

• الاستيقاظ من النوم للتبول.

• التغيير في كمية البول، إما أكثر أو أقل.

• البول الذي يبدو غائما، وكذلك رائحة كريهة أو قوية بشكل غير عادي.

• ألم أو ضغط أو ألم في منطقة المثانة.

• عندما تنتشر البكتيريا إلى الكلى، قد تعاني من: ألم الظهر، القشعريرة، الحمى، الغثيان، والتقيؤ.

التهاب المسالك البولية وتأثيرها على الأجنة

إذا لم يتم علاج التهاب المسالك البولية، فقد يؤدي ذلك إلى عدوى في الكلى، وبالتالى يسبب ذلك الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، ولكن إذا كان طبيبك يعالج عدوى المسالك البولية في وقت مبكر وبشكل صحيح، فإن التهاب المسالك البولية لن يسبب ضررا لطفلك.

ويمكن تحليل البول للكشف عن عدوى المسالك البولية طوال فترة الحمل، من أجل تجنب أى مشكلات.

علاج التهاب المسالك البولية عند الحامل

يمكن علاج التهاب المسالك بأمان باستخدام المضادات الحيوية أثناء الحمل، ويصف الأطباء عادة دورة من 3 إلى 7 أيام من المضادات الحيوية آمنة بالنسبة لك وللطفل، ولكن يجب أن تتواصلى مع طبيبك إذا كنتِ تعاني من الحمى والقشعريرة وآلام أسفل المعدة والغثيان والقيء والتقلصات، أو إذا استمر بعد تناول الدواء لمدة ثلاثة أيام الشعور بالحرقة عند التبول.

الوقاية من التهاب المسالك البولية عند الحامل

يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية خلال الحمل عن طريق القيام بما يلي:

• اشربي 6-8 أكواب من الماء كل يوم وعصير التوت البري غير المحلى بانتظام.

• القضاء على الأطعمة المكررة وعصير الفواكه والكافيين والكحول والسكر.

• خذ فيتامين ج (250 إلى 500 ملج) ، بيتا كاروتين (25000 إلى 50000 وحدة دولية في اليوم)، وزنك (30-50 مجم في اليوم) للمساعدة في مكافحة العدوى.

• التبول قبل وبعد الجماع.

• ﺗﺟﻧبي اﻟﺟﻣﺎع أﺛﻧﺎء ﻣﻌﺎﻟﺟﺗك لالتهاب المسالك البولية.

• بعد التبول، حافظي على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة.

• ﺗﺟﻧبى اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺎﺑون اﻟﻘوي واﻟﮐرﯾﻣﺎت اﻟﻣطﮭرة ورﺷﺎﺷﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ.

• تجنبى ارتداء السراويل الضيقة.

• ارتدى الملابس الداخلية القطنية.

• عدم إطالة وقت الجلوس في حوض الاستحمام لمدة تزيد عن 30 دقيقة أو أكثر من مرتين في اليوم.