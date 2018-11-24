علاج نقص الصفائح الدموية منه عملية جراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفائح الدموية (الصفيحات) هي خلايا دم عديمة اللون تساعد على تجلط الدم، وتتوقف الصفائح الدموية عن النزيف من خلال التكتل في إصابات الأوعية الدموية.

ويحدث نقص الصفيحات غالبًا نتيجة لاضطراب منفصل ، مثل اللوكيميا أو مشكلة في جهاز المناعة، أو يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، ويؤثر على كل من الأطفال والبالغين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MyoClinic”، قد يكون نقص الصفيحات خفيفًا ويسبب علامات أو أعراض قليلة، وفي حالات نادرة ، قد يكون عدد الصفائح منخفضًا جدًا حتى يحدث نزيف داخلي خطير.



أعراض نقص الصفائح الدموية

أعراض نقص الصفائح الدموية

قد تشمل علامات وأعراض نقص الصفائح الدموية ما يلي:

كدمة بسيطة أو مفرطة

نزيف سطحي في الجلد يظهر كطفح جلدي من بقع حمراء (نمشات) ، عادة ما تكون على الأرجل السفلية

نزيف طويل الأمد من الجروح

نزيف من لثتك أو أنفك

دم في البول أو البراز

تدفقات الطمث الثقيلة بشكل غير عادي

إعياء

تضخم الطحال

اليرقان

أسباب نقص الصفائح الدموية

يتم تقليل الصفائح الدموية من خلال واحدة أو أكثر من العمليات التالية: محاصرة الصفائح الدموية في الطحال ، انخفاض إنتاج الصفيحات الدموية أو التدمير المتزايد للصفيحات الدموية.

مشكلة فى الطحال

الطحال هو عضو صغير بحجم قبضة يدك يقع أسفل القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيسر من البطن، وعادة ، يعمل الطحال على مكافحة العدوى وتصفية المواد غير المرغوب فيها من الدم.



أعراض نقص الصفائح الدموية

وقد يحدث تضخم للطحال الذي يمكن أن يحدث بسبب عدد من الاضطرابات مثل الكثير من الصفائح الدموية، مما يتسبب في انخفاض عدد الصفائح الدموية في الدورة الدموية.

انخفاض إنتاج الصفائح الدموية

يتم إنتاج الصفائح الدموية في نخاع العظم، وإذا كان الإنتاج منخفضًا ، فقد تصاب بنقص الصفائح الدموية.

العوامل التي يمكن أن تقلل إنتاج الصفائح الدموية تشمل:

سرطان الدم

بعض أنواع فقر الدم

الالتهابات الفيروسية ، مثل التهاب الكبد C أو فيروس نقص المناعة البشرية

أو فيروس نقص المناعة البشرية أدوية العلاج الكيميائي

استهلاك الكحول

زيادة تفكك الصفائح الدموية

مشاكل تسبب نقص الصفائح الدموية في مجرى الدم، وتتضمن:

الحمل.

وعادة ما يكون نقص الصفائح الدموية الناجم عن الحمل معتدلا ويحسن بعد الولادة مباشرة.



أعراض نقص الصفائح الدموية

نقص الصفائح الدموية المناعي

يحدث هذا النوع من أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

البكتيريا في الدم.

قد تؤدي العدوى البكتيرية الشديدة (تجرثم الدم) إلى تدمير الصفائح الدموية.

متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

هذا الاضطراب النادر يؤدي إلى انخفاض حاد في الصفائح الدموية ، وتدمير خلايا الدم الحمراء وضعف وظائف الكلى.

الأدوية.

بعض الأدوية يمكن أن تقلل من عدد الصفائح الدموية في الدم، وتشمل الأمثلة الهيبارين والكينين والمضادات الحيوية المحتوية على السلفا.

علاج نقص الصفائح الدمويةعلاج السبب الكامن وراء نقص الصفائح الدموية

إذا تمكن طبيبك من تحديد الحالة أو معرفة الدواء الذى يسبب قلة الصفائح الدموية ، فإن معالجة هذا السبب قد يزيل نقص الصفائح الدموية.

نقل الدم أو الصفائح الدموية.

إذا أصبح مستوى الصفائح الدموية منخفضًا جدًا ، يمكن للطبيب استبدال الدم المفقود بنقل خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية.

الأدوية.

إذا كانت حالتك مرتبطة بمشكلة في جهاز المناعة ، قد يصف لك الطبيب عقاقير لزيادة عدد الصفائح الدموية.

العملية الجراحية.

إذا لم تساعد خيارات العلاج الأخرى ، قد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة الطحال.