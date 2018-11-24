شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحليب عديدة منها منع زيادة وزن الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر الحليب من المشروبات الصحية التى تحتوى على عناصر غذائية هامة مثل الكالسيوم والبروتين، فيتامين د، الفسفور، وغيرها والتى تمد الجسم بفوائد صحية، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".





عناصر غذائية هامة

يحتوي كوب واحد من الحليب والذى يبلغ (244 جرام) على العناصر الغذائية الأتية:

السعرات الحرارية: 146

البروتين: 8 جرامات.

الدهون: 8 جرام.

الكالسيوم: 28 ٪ .

فيتامين د: 24 ٪ .

ريبوفلافين :26 %

فيتامين ب 12: 18 ٪ .

البوتاسيوم: 10 ٪ .

الفسفور: 22 ٪ .

السيلينيوم: 13 ٪ .

ولذلك يعتبر الحليب مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر ممتاز للبروتين حيث يحتوي على المئات من الأحماض الدهنية المختلفة، بما في ذلك حمض اللينوليك المقترن (CLA) وأوميجا 3.

ويحتوى الحليب أيضاً على حمض اللينوليك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد في انخفاض خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب .





مشروب صحى للرياضيين

يعتبر الحليب مصدر غني بالبروتين، مما يعود بالفائدة الصحية على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك النمو والتطوير، والإصلاح الخلوي وتنظيم الجهاز المناعي .

ويحتوى الحليب على الأحماض الأمينية المتفرعة التى تساعد في بناء العضلات، والإمداد بالطاقة أثناء التمارين الرياضية.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن شرب الحليب بعد ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من تلف العضلات، ويزيد من قوتها، ويقلل من ألم العضلات .

تقوية العظام

يعتبر الحليب من المشروبات التى تساعد على تقوية العظام وذلك لإحتوائها على عناصر غذائية هامة، منها الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين، مما يساعد فى تقليل هشاشة العظام والكسور خاصة عند كبار السن.





منع زيادة الوزن

أشارت العديد من الدراسات إلى الربط بين تناول اللبن وانخفاض مخاطر السمنة ومن المثير للاهتمام أن هذه الميزة ترتبط فقط بالحليب كامل الدسم، حيث وجدت إحدى الدراسات التى أجريت على 145 طفلاً لاتينيًا يبلغون من العمر ثلاثة أعوام والتى نتج عنها أن ارتفاع استهلاك الدهون في اللبن ارتبط بإنخفاض خطر الإصابة بالسمنة عند الأطفال .

الحليب متعدد الاستعمالات

يمكن اضافة الحليب على انواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات، مما يزيد من التغذية الصحية للإنسان، مثل :

- العصائر:

حيث إنها تزيد من البروتين للعصائر الصحية، بالإضافة إلى تناوله مع الخضروات أو كمية صغيرة من الفاكهة.

- دقيق الشوفان:

حيث إنه يعتبر بديلاً لذيذاً ومغذياً للماء عند تحضير دقيق الشوفان أو الحبوب الساخنة.

- القهوة:

إضافته إلى قهوة الصباح أو الشاي يزيد من الطاقة للإنسان.

وإذا كان البعض ليس من محبى الحليب، يمكن إستبداله بمنتجات الألبان الأخرى حتى لا يخسر جسمه العناصر الغذائية بالحليب.