شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الصداع عند الاطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الصداع واحد من المشاكل المزعجة التى تسبب ألم شديد ودوخة وقد يصاحبها غثيان، قد يكون صداع مفاجئ ويستمر لساعات قليلة ، وقد يكون مستمر ويدل على وجود مشكلة صحية، وتعد حالات الصداع شائعة كبيرة عند الاطفال فى الغالب لا تكون خطيرة ولكنه فى الغالب مرتبط بالضغط النفسى الشديد أو القلق.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز أسباب الصداع عند الاطفال هى:



الصداع عند الاطفال

أسباب الصداع عند الاطفال

1: الاصابة بالأمراض والعدوى، مثل نزلات البرد والأنفلونزا ، وعدوى الأذن وتعتبر جيوب الانفية هى أكثر سبب للصداع عند الاطفال ، وقد يكون التهاب السحايا هو سبب الصداع عند الاطفال.

2:يتعرض الاطفال دائما للكدمات والصدمات وقد يسبب لهم ذلك الصداع المستمر.

3:العوامل النفسية مثل الضغط النفسى والقلق والتوتر ، قد يكون ذلك ناتج عن مشاكل فى الاسرة او المدرسة ، فأثبتت الدراسات ان الاطفال المصابون للاكتئاب يتعرضون للصداع المستمر.

4:قد يكون سبب الصداع عند الاطفال هو الوراثة.

5:تناول بعض الاطعمة او المشروبات تسب الصداع وخصوصا التى تحتوى على النترات وهى مادة حافظة للطعام وتوجد فى اللحوم المصنعة.

6:مشاكل فى الدماغ، مثل الاورام أو النزيف.



صداع

يصاحب الصداع بعض الاعراض المختلفة ومنا

أعراض الصداع عند الاطفال

1:يعانى الطفل من البكاء المستمر نتيجة للألم الشديد.

2:الشعور بالقئ والغثيان.

3:حمى وألأم شديد فى الرقبة.

وهناك بعض النصائح للوقاية من الصداع وهى



​نصائح للوقاية من الصداع



صداع .

1:الاكثار من شرب المياه وتجنب تناول الكافيين واستبداله بالمشروبات الصحية مثل العصائر والسوائل الطبيعية.

2:ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، فهى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الصداع والالتهاب والمشاكل الصحية.

3:تقليل الضغط النفسى وتجنب القلق والتوتر .

4:تجنب تناول مثيرات الصداع ، اى تجنب تناول أى أطعمة أو مشروبات تحتوى على نسبة عالية من الكافيين.

5:عدم تناول أى دواء دون استشارة الطبيب، فبعض الادوية تسبب الصداع والمشاكل الصحية نظرا لأثارها الجانبية.