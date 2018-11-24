شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط فى تناول الثوم منها الغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الثوم من الخضراوات التى تضاف فى الكثير من الأطعمة والتى تحتوى على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وغيرها، مما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، ولكن عند الإفراط فى تناوله يسبب اضرار صحية، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".

تلف الكبد

الإفراط فى تناول الثوم، يسبب السمية للكبد وذلك وفقاً لدراسة هندية، التى سجلت نتائجها في تقرير نشرته جامعة ولاية بنسلفانيا، وإنه يسبب أيضاً تلف للكبد .





رائحة كريهة بالفم

يسبب الإفراط فى تناول الثوم صدور رائحة كريهة بالفم، والتى قد تترك آثارها على فرشاة الأسنان، كما يعتقد بعض الخبراء أن المواد الكيميائية الموجودة في الثوم والتي تساهم في رائحة الفم الكريهة هي نفس المواد الكيميائية التي تجعل له فوائد أيضًا.

الغثيان والقيء

وفقا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان، يمكن أن يسبب تناول الثوم على معدة فارغة الغثيان والقيء والحرقة، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات أن تناول الثوم عن طريق الفم يمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان.





إسهال

يمكن أن يسبب تناول الثوم على معدة فارغة الإسهال كما أشار تقرير آخر إلى أن الثوم يمكن أن يسبب غازات وبالتالي قد يؤدي إلى الإسهال .

التعرق

أشارت العديد من الدراسات السريرية، إلى أن الثوم له بعض الآثار الجانبية والتى منها التعرق المفرط.





الدوخة

أكدت إحدى الدراسات على أن الإكثار من تناول الثوم يمكن أن يكون له بعض الأثار الجانبية والتى منها الدوخة.

تغيرات الرؤية

وجد أن ابتلاع الثوم يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى hyphema ، والتي تشير إلى نزيف داخل العين، وقد تبين أن تناول جرعة كبيرة من الثوم، وهو مضاد للتخثر يسبب فقدان دائم للرؤية.

الصداع

الإكثار من تناول الثوم وخاصة عندما يكون خام ، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.