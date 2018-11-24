شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 5 تغيرات تحدث للجسم أثناء التعرض للبرد الشديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك بعض التغييرات تحدث للجسم أثناء التعرض للبرد الشديد.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه أثناء التعرض للبرد الشديد تحدث التغيرات التاليه في الجسم:

– ترتفع نبضات القلب

– يرتفع الضغط 18-20 ملم زئبق

– تنقبض الشرايين الطرفية لمنع فقدان الحرارة

– يزداد استهلاك القلب للأكسجين

– تسارع التنفس