شكرا لقرائتكم خبر عن مضايق وزهقان ..4 نصائح للتخلص من الضغوط النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر الكثيرون بالضغوط النفسية اليومية، بسبب العمل أو الحياة والروتين ومشاكل عائلية وأشياء أخرى تختلف من شخص لآخر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي بعض الحيل الجيدة التي تساعد على شعورك بالاسترخاء، وذلك وفقا لموقع WebMD ".

وهناك بعض النصائح الهامة للتخلص من الضغوط النفسية والحصول على الاسترخاء، ومنها:

-التأمل..بضع دقائق من التدريب اليومي يمكن أن تساعد في تخفيف القلق والتوتر، حيث أثبتت العديد من الدراسات إلي أن التأمل اليومي قد يغير مسارات المخ العصبية مما يجعلك أكثر قدرة على التكيف مع الإجهاد، ويتم ذلك عن طريق الجلوس على التوالي مع كلتا القدمين على الأرض ثم اغلق عينيك ثم ركز انتباهك على القراءة بصوت عالٍ أو بصمت، وردد بعض الكلمات الإيجابية كأشعر بالسلام" أو "أحب نفسي".

-التنفس بعمق.. اجلس مستقيماً وعيونك مغلقة وضع يديك على البطن، واستنشاق ببطء من خلال أنفك، والشعور بأن التنفس يبدأ في بطنك وأن تشق طريقك إلى قمة رأسك. عكس العملية أثناء الزفير من خلال فمك.

- خذ 5 دقائق وركز على سلوك واحد فقط مع الوعي.. لاحظ كيف يشعر الهواء على وجهك أثناء المشي وكيف تشعر قدمك بالأرض، واستمتع بالملمس وطعم كل لدغة من الطعام، وعندما تقضي بعض الوقت في الوقت الحالي وتركز على حواسك، يجب أن تشعر بتوتر أقل.

-شبكتك الاجتماعية هي واحدة من أفضل الأدوات التي تستخدمها للتعامل مع التوتر والقلق، نعم تحدث إلى الآخرين ويفضل أن يكون وجهًا لوجه، أو على الأقل على الهاتف، فيمكنك الحصول على منظور جديد مع الحفاظ على اتصال قوي.