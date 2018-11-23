شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هى وظيفة هرمون "الفاسوبرسين" فى الجسم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاسوبرسين هو هرمون ينتج بشكل طبيعيى فى الجسم، ويساعد على التحكم في وظائف الجسم المختلفة، يستخدم هذا الهرمون الطبيعي في إدارة العديد من الحالات التي تهدد الحياة ، بما في ذلك حالات النزيف غير الطبيعية والصدمات، من خلال الحفاظ على الحجم المناسب من الماء المحيط بالخلايا داخل الجسم ، يسمح الهرمون القيام بالوظيفة الخلوية المناسبة فى الجسم.

وفقا لموقع " Mayo Clinic " الطبى يلعب الفاسوبريسين (المعروف أيضاً بالهرمون المضاد لإدرار البول) دورًا في تنظيم الإيقاع اليومي من فترات النعاس والاستيقاظ في دورة مدتها 24 ساعة، كما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية ، وحجم الدم ، والتدفق السليم للبول من الكليتين.



فازوبرسين

كل من الرجال والنساء يقوم بشكل طبيعي بإنتاج هرمون الفاسوبرسين ، ولكن للرجال أثار أقوى للهرمون بسبب كيفية تفاعله مع هرمون التستوستيرون الذكورى.

إذا لم يكن لديك ما يكفي من هرمون الفاسوبريسين ، قد تفرز الكلى الكثير من الماء، مما يسبب كثرة التبول ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، فضلا عن انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يكون سبب نقص فاسوبريسين بسبب:

تلف المهاد أو الغدة النخامية.

شرب كمية زائدة من الماء.