شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. لتقوية ذاكرتك خليك فى الخضراوات الورقية والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الخضراوات الورقية والتوت والفواكه الحامضة قد يترافق مع انخفاض مخاطر فقدان الذاكرة مع مرور الوقت لدى الرجال.

ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، قام الباحثون بقيادة الدكتور "تشانجتشنج يوان" من جامعة هارفارد بالبحث عن مثل هذه المجموعة الكبيرة من الرجال وتتبعها على مدى 20 عامًا من الزمن، مما يسمح بتحقيق نتائج مهمة جدًا، وفقاً لما ذكره موقع "“MedicalXpress”"

وتابع الباحثون إن دراساتنا تقدم المزيد من الأدلة على أن الخيارات الغذائية يمكن أن تكون مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.

وقد نظرت الدراسة في حوالى 27842 رجلاً يبلغ متوسط ​​أعمارهم 51 عامًا ، وكانوا جميعًا من العاملين في مجال الصحة، وقام المشاركون بملء استبيانات عن عدد الفواكه والخضراوات وغيرها من الأطعمة التي كانوا يتناولونها كل يوم في بداية الدراسة لمدة 20 سنة.

وكان الرجال الذين استهلكوا معظم الخضراوات أقل عرضة بنسبة 34% لتطوير فقدان الذاكرة، مقارنة بالرجال الذين استهلكوا أقل كمية من الخضروات.

وأضاف الباحثون أن الرجال الذين يتناولون الفواكه كل يوم كانوا أقل عرضة بنسبة 47٪ لتطوير الزهايمر.