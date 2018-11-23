شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحارب بها اكتئاب تغير الفصول.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تغير الفصول واقتراب دخول فصل الشتاء، يزداد الشعور بالاكتئاب، وتسمى هذه الحالة "الاكتئاب الموسمى"، خاصة مع قلة التعرض لأشعة الشمس، المصدر الرئيسي لفيتامين د، وهذا الفيتامين هاماً في التخفيف من اضطرابات المزاج، وخاصة الاضطراب العاطفي الموسمي، حيث يبدو أنه يلعب دورًا في زيادة مستويات الناقل العصبي المسئول عن السعادة "السيروتونين"، فى هذا التقرير نقدم 5 أطعمة تحارب اكتئاب تغير الفصول.



اكتئاب الشتاء

السلمون

تحتوى شريحة 85 جراماً من سمك السلمون على 447 وحدة من فيتامين د، إذا كنت تشعر بالملل من شرائح البطاطس المعتادة، فحاول تناول سمك السلمون المطبوخ مع الخضراوات المطهوة على البخار للحصول على وجبة شتاء لتحسين المزاج.



السلمون

اللبن قليل الدسم

حليب البقر غنى بفيتامين د ويقدم حوالي 100 وحدة لكل كوب، وهناك كثير من الخيارات أو البدائل للبن، تشمل حليب اللوز، حليب الصويا، حليب جوز الهند.



البيض

البيض

تحتوى البيضة الواحدة على 40 وحدة من فيتامين (د)، عليك أن تأكل البيضة بأكملها، حيث أن فيتامين (د) موجود فقط في صفار البيض، حاولي خلط بيضتين مع كل ما تبقى من الخضراوات المطبوخة.

المشروم

المشروم يحتوي بشكل طبيعي على كميات صغيرة من فيتامين د، على الرغم من أن الكمية تختلف حسب النوع، حيث أن أفضل أنواع المشروم الغنية بفيتامين د "شيتاكي وبورتوبيللو".

أضف شرائح عيش الغراب إلى طبقك المفضل أو طبق المكرونة ، أو جربها بزيت الزيتون والأعشاب الطازجة.

عصير البرتقال المدعم

من الأفضل أن تستخدم عصير البرتقال المدعم المعبأ في زجاجات وغنية بفيتامين د.