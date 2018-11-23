طريقة إعداد وتحضير جاتو شاتو الزبادي بالتوت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 عبوة جلي توت نصف كوب ماء مغلي علبة زبادي كوب زيت عباد الشمس نصف كوب سكر ابيض ناعم 2 بيضة 1 و نصف كوب دقيق ابيض نصف عبوة بيكنج بودر رشة ملح طريقة التحضير

* في الميكسر ضعي الجلي ثم ضيفي الماء الساخن واخفقيهم جيدا * ثم ضيفي السكر واستمري في الخفق ثم ضيفي الزبادي ثم اقسمي كمية الصوص * في الجزء الاخر ضعي البيض ورشة ملح ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر * ضعي الخلط في صينية الفرن وادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة * بعد تمام النضج زينيه بالصوص الجلي بالزبادي وزينيه بالتوت المسكر

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