طريقة إعداد وتحضير سبانخ باللحمة المفرومة والمشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو سبانخ نصف كيلو لحمة مفرومة 3 فص ثوم مهروس بصلة مفرومة ناعمة 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار ملح وفلفل أسود ربع كوب مرقة لحم 225 جرام مشروم مقطع أرز بالشعرية للتقديم طريقة التحضير

* يوضع زيت زيتون في مقلاة على نار عالية ثم يضاف البصل ويحرك حتى يصبح البصل طريا ويكتسب لونا بنيا ثم يضاف الثوم ومرق اللحم ويحرك جيدا * تضاف السبانخ وتترك تنضج على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر ثم يضاف المشروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار ويحرك حتى يجف المرق وبذلك يصبح الطبق جاهزا للتقديم

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