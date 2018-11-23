طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم الضاني والبطاطا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب أرز بسمتي 3 حبة بطاطا 1 كيلو لحم ضاني ملح وفلفل 3 ملعقة كبيرة زيت 2 حبة بصل 2 لومي 1 مكعب مرق نصف كوب صلصة طماطم 1 ملعقة بهارات 3 حبات حبهان 2 عود قرفة 2 فص مستكة 2 ملعقة سمنة بقدونس للزينة طريقة التحضير

* تشوح مكعبات اللحمة في زيت ساخن * ثم يضاف القرفة العيدان والقرفة الناعمة * ثم يضاف ورق اللورا واللومي والحبهان * والبصل الثوم والفلفل ومكعب المرق والملح ثم يضاف الصلصة * ويقلب الخليط جيدا * ثم يضاف على الخليط مكعبات البطاطا المقلية وتترك حتى تمام النضج * ثم يضاف عليه الارز البسمتي ويقلب جيدا * ثم يضاف الارز مع اللحم في قالب ويقدم ويزين بشرائح البطاطا

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