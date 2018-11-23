توأمان بريطانيان في الـ102 مِن عمرهما يبوحان بسرّ حيويتهما

احتفلت عائلة بريطانية بعيد ميلاد "فيليس جونز" و"إيرين كرومب" اللتين تعدان أكبر توأمين في البلاد وبلغتا من العمر 102.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأختين تعيشان معا في مدينة ستوربورت أو سيفيرن بمقاطعة وسترشير في بريطانيا ، وتعدّ فيليس هي الأخت الكبرى، إذ إنها ولدت قبل شقيقتها إيرين بـ25 دقيقة.

وقال ابن فيليس، كارل، البالغ من العمر 59 عاما، إن التوأمين مليئتان بالطاقة والحيوية وتبدوان بعمر 60 عاما.

وترجع الأختان السر في طول عمرهما لتناولهما الكثير من الأسماك مع مشروب كحولي قوي، لكنهما لا تشربان أكثر من كأسين في كل مرة.

وتقرّر الاحتفال بعيد ميلاد الأختين في المنزل، لأن فيليس تعاني من الخرف الوعائي وتخجل من الذهاب للأماكن العامة، كما تعاني إيرين من صعوبة في المشي الطويل.

ولا تعاني الأختان رغم ذلك من أي التهاب في المفاصل، ولا من ضغط الدم، أو من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

وقال كارل إنه فخور جدا بوالدته وخالته، وسيقوم بتسجيلهما في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إذ تأكد له بعد البحث أن والدته وخالته هما أطول التوائم عمرا على قيد الحياة في بريطانيا