شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن فقدان الشهية العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالرغبة فى إنقاص وزن الجسم، يبدأ فى اتباع نظام غذائى غير صحى، الذى يفتقر العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، مما يسبب مشاكل صحية وينقص الوزن فى وقت قليل، وربما هذا يعود للإصابة بفقدان الشهية العصبى الذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " eatingdisorderhope".

ما هو فقدان الشهية العصبى؟

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب نفسى، يمكن أن يهدد حياة الإنسان، ويتسبب فى انخفاض شديد في وزن الجسم غير مناس لطول وجسم الإنسان.

وغالباً ما يشار إليها بأسم مؤشر كتلة الجسم BMI (مؤشر كتلة الجسم)، و هي أداة يستخدمها مقدمو العلاج لتقييم مدى ملائمة وزن الجسم للإنسان الذي يعاني من اضطراب في الأكل.





ماهى أنواع فقدان الشهية العصبى ؟

هناك نوعان شائعان من فقدان الشهية العصبى، وهما:

- الإفراط في التطهير، ويعنى إن الإنسان الذي يعاني من هذا النوع من اضطرابات الأكل، يحرص على إنقاص الوزن فى أسرع وقت خاصة بعد تناول الطعام، وهذا يخفف من شعوره بالخوف من اكتساب الوزن والتخلص من الشعور بالذنب من تناول الطعام المحظور، ولهذا يتناول المريض الملينات بشكل مفرط أو القيء.

- التقييدية، وغالباً ما ينظر إلى الفرد الذي يعاني من فقدان الشهية التقييدي على أنه شديد الانضباط الذاتي، بمعنى إنه شديد الحرص على تجنب زيادة الوزن وذلك من خلال اتباع نظام غذائى منظم من حيث المواد الغذائية والسعرات الحرارية .

ماهى أعراض فقدان الشهية العصبى ؟

يشعر مريض فقدان الشهية العصبي، ببعض الأعراض، وهى :

- الحرص على اتباع نظام غذائى منظم من حيث السعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن.

- فقدان الوزن بسرعة أو نقص الوزن بشكل كبير وهزال.

- هاجس السعرات الحرارية ودهون الطعام.

- تناول قطع صغيرة من الطعام، أو تفضيل تناول الطعام بمفرده، أو إخفائه .

- انقطاع الطمث.

- الاكتئاب .

- الشعور بالبرد، وخاصة في الأطراف.

- سقوط الشعر .





ماهو علاج فقدان الشهية العصبى ؟

ينصح بالعلاج من فقدان الشهية العصبى باتباع متخصصين في اضطرابات الطعام، والذى يتألف من معالج، طبيب، خبير تغذية.

ويشمل علاج اضطراب الطعام، الآتى :

- علاج فقدان الشهية العصبي من حيث السلوكيات المضطربة لتناول الطعام، مثل سوء التغذية، انقطاع الطمث، عدم استقرار نبض القلب.

- اتباع نظام غذائى صحى.