شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالحلبسة.. يحافظ على صحة القلب والعظام ويحسن عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروب حمص الشام أو كما هو معروف أيضاً بأسم "حلبسة"، من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة فى الشتاء، ولكن الذى لايعلمه البعض أن الحمص مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، التى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها تحسين عملية الهضم والمساعدة على فقدان الوزن الزائد من الجسم، وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "ndtv" .

- يحتوى الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين عملية الهضم.





- يحتوى الحمص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات الحيوية مثل الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفات والمغنيسيوم وفيتامين K، والتى تساعد فى تقوية العظام.

- إتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم يساعد على الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، وذلك لأن الحمص منخفض في الصوديوم.





- يساعد الحمص على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، وتوازن مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يمنع نوبات الهلع والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- يحتوى الحمص على السلينيوم المعدني الموجود أيضاً في معظم الفواكه والخضروات، والذى يساعد أنزيمات الكبد على العمل بشكل صحيح ويزيل السموم من بعض المركبات المسببة للسرطان في الجسم، بالإضافة إلى إنه يمنع الالتهاب ويقلل من معدلات نمو الورم .

ويمكن أن يقلل الحمص من خطر الإصابة بسرطان القولون وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

- يحتوى الحمص على الألياف الغذائية، التى تساعد فى الشعور بالشبع لفترة أطول، من خلال التفاعل مع الجريلين، كما يعمل مزيج المواد المغذية والمعادن المختلفة على تنشيط الجسم وتنبيهه، كما أنها بمثابة مصدر للبروتين والنشا اللازمة لنمو وتطور الجسم.