طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج والمشروم بالجبنة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

للعجينة 1 ملعقة كبيرة خميرة رشة سكر رشة ملح ربع كوب زيت 3 ملعقة كبيرة لبن بودرة ماء للعجن للحشوة شرائح دجاج زيت – زبدة – بصل – ثوم بسلة – كرفس –كرات – فلفل الوان مشروم – مكعب مرق – بهارات دجاج – ملح وفلفل جبنة موتزاريلا – جبنة شيدر – كريمة- كرات كرفس طريقة التحضير

لعمل العجينة * ثم يضاف الزيت والماء وتعجن العجينة حتى تتماسك وتكون غير لاصقة لعمل الحشوة * يشوح الثوم والبصل المفرومين في الزبدة ويشوحو جيدا * ثم يضاف مكعب المرق وزعتر ويقلب الخليط * ثم يضاف شرائح الدجاج وتشوح جيدا ثم يضاف الكرات والمشروم والبسلة * ثم يضاف البهارات والملح والفلفل * ثم يضاف الفلفل الالوان * ثم يضاف الكريمة اللباني وتترك كل المكونات حتى تمتزج * تفرد العجينة ثم توضع في قالب الفرن * ثم يوضع بداخلها الحشوة ثم تدخل * ثم تدهن العجينة بالبيضة * ثم يضاف عليها الجبنة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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