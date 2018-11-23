شكرا لقرائتكم خبر عن بتفكر تنقص وزنك.. اعرف فوائد المياه الباردة فى حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمامات كثيرة لأهمية الماء الساخن أو حمامات الماء الساخن للجسم، ولكن هل فكرت يوما أن الماء البارد قد يساعد على إنقاص الوزن.

يمكن للمياه الباردة أن تساعد على حرق السعرات الحرارية، فعندما تستحم بالماء البارد ، يحرق جسمك كميات من السعرات الحرارية، حتى يعيدها إلى درجة الحرارة العادية، خلال هذه العملية ، يحدث تعزيز الأيض عند الشرب أو الاستحمام بالماء البارد.

بينما يقوم الماء الساخن على غسل الزيوت الطبيعية من البشرة وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن الماء البارد يمكن أن يساعد على توهج البشرة عن طريق تطوير الدورة الدموية على الجلد، كما أنه يغلق المسام.

كوب من الماء البارد فى الصباح يمكن ينشط أجهزة الاستشعار الباردة تحت الجلد ، والتى بدورها تزيد من معدل ضربات القلب ، مما يزيد من تدفق الأدرينالين ويساعد على الشعور بالحيوية في الصباح، كما يمكن أن يساعد الماء البارد فى تخفيف الألم لأن الأدرينالين يمكن أن يساعدك أيضًا على تخفيف الألم.