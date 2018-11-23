طريقة إعداد وتحضير العصبان الليبي

المقادير

نصف كيلو كبد وقلب ضاني مقطع مكعبات 250 جرام لحم ضاني مفروم ناعم 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم نصف كوب زيت زيتون 2 حبة طماطم مفرومة ناعمة 4 كوب بقدونس مفروم 3 كوب كزبرة مفرومة 3 كوب شبت مفروم 3 كوب بصل أخضر مفروم 1 كوب نعناع أخضر مفروم 2 حبة فلفل أخضر حار مفروم 1 و نصف كوب أرز منقوع 10 دقائق ومصفى 1 ملعقة كبيرة نعناع جاف وفلفل أسود وزنجبيل نصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار وكركم ممبار لماء الطبخ: 1 ملعقة كبيرة ملح + ½ ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

* ننظف الأمعاء (أو الكرشة) جيداً عدة مرات ثم نضعها في وعاء وننقعها بعصير الليمون لمدة 10 دقائق ثم نضعها جانباً

* في الكبة يفرم البصل والثوم والطماطم المفرومة والنعناع

* ثم يضاف الكبد والقلوب واللحمة المفرومة

* ثم يضاف الارز ويقلب كل الخليط جيدا ثم يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة

* ثم يتبل بالملح والفلفل والكمون والنعناع والشطة والملح والفلفل

* يقلب الخليط جيدا ثم تسلق في ماء به بوكيه جارنيه مثل جزر وكرفس وملح وفلفل وكركم وشطة وتترك حتى تمام النضج ثم يقلى في الزيت او يوضع في الفرن تحت الشواية ويقدم