طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه بالكزبرة

القاهرة - لايف ستايل المقادير نصف كيلو سمك فيليه 3 ملعقة زيت 2 حبة بصل 3 ملعقة ثوم 1 ملعقة كمون 1 ملعقة بهارات سمك 3 حبة طماطم مفرومة نصف كوب حبة طماطم مكعب مرق حزمة كزبرة خضراء 2 ملعقة صنوبر 2 فلفل حار - فلفل الوان ملح وفلفل يقدم مع الارز الابيض طريقة التحضير

* يتبل السمك بالملح والفلفل والبهارات * ثم يضاف الكمون ثم يعفر بتعفيرة دقيق ثم يشوح حتى يصل الى اللون الذهبي * تفرم الطماطم ويفرم الثوم والبصل ويشوح في الزيت * ثم يضاف الطماطم وصلصة الطماطم * ثم يشوح الكزبرة الخضرا والصنوبر * في صنية التقديم يوضع السمك ثم يضاف الصوص ثم يضاف الارز * ثم يقلب القالب في طبق التقديم ثم يوضع الصنوبر بالكزبرة على الوجه ويقدم الطبق

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