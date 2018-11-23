طريقة إعداد وتحضير مكرونة باللحمة والزبادي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

مكرونة مسلوقة لحمة مفرومة بهارات لحمة جوز الطيب حبهان مطحون بصل وثوم زبدة وزيت ملح وفلفل فلفل الوان زبادي لبن نعناع طازج زيتون اسود شرائح كزبرة خضراء طريقة التحضير

* في الكبة * يفرم البصل والثوم ثم يضاف الللحمة المفرومة والحبهان * ثم تشكل الكفتة ثم تشوح في الزيت * تسلق المكرونة * ثم تضاف الى صوص الزبادي لعمل الصوص * يسخن الزبادي مع اللبن ثم يضاف النعناع ويتبل بالملح والفلفل * والحبهان * ثم يضاف كرات الكفتة ثم يضاف المكرونة وتقلب جيدا * في طاسة أخرى يشوح الفلفل الالوان في الزبدة مع الكزبرة * ثم تضاف على وجه المكرونة وتقدم

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