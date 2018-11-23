طريقة إعداد وتحضير بوري بالبطاطس والجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 سمكة كاملة بوري مفتوح من الظهر 4 عيدان كرفس مقطع 3 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس 2 حبة بطاطس 2 حبة جزر حلقات 2 حبة فلفل أخضر حلو حلقات 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة بصلة حلقات ثوم 2 ملعقة مستردة 1 كوب بسلة كزبرة خضراء 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون حسب الرغبة طريقة التحضير

* يمزج البصل مع الكرفس المقطع والفلفل الحار ويتبل بالملح والفلفل والليمون (4 أو 5 ليمونات). والمستردة والكزبرة الخضراء والبسلة- والجزر والبطاطس المقطع صغيرا ويقلبوا جيدا ويشوحوا على النار مع الزيت. * توضع كل التوابل والمستردة * يحشى السمك بنصف الخليط والباقي يوضع في صينية الطهي ثم يوضع فوقها السمك * - يجمل الوجه بشرائح الفلفل الألوان ويرش الوجه بزيت الذرة ويغطى بورق الألومنيوم. * يوضع في الفرن في الوسط على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم يكشف الوجه لمدة 5 دقائق * تخرج من الفرن وتقدم مع أرز بالبصل وسلطة.

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