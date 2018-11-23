شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقوي جهاز المناعة.. هنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توجد أطعمة محددة ترتبط بتقوية جهاز المناعة ينصح الخبراء بالحرص على حضورها باستمرار على موائد الطعام للوقاية من الأمراض خاصة المعدية.

عرض موقع (هيلث لاين) قائمة تضم 14 صنفاً من “مقويات الجهاز المناعي” ضمت الثوم والبروكلي والموز والكركم والكيوي.

الموالح:

يساعد فيتامين سي على بناء جهاز المناعة. كما يساعد في إنتاج كرات الدم البيضاء التي تكافح العدوى. ويحتوي الجريب فروت والبرتقال والليمون واليوسفي والليمون الحامض على فيتامين سي.

الفلفل الأحمر:

يحتوي الفلفل الأحمر على ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في الحمضيات. كما أنه غني بمركب البيتاكاروتين. ويساعد فيتامين سي في الحفاظ على صحة البشرة، ويساعد البيتاكاروتين في الحفاظ على صحة العين والبشرة أيضا.

البروكلي:

البروكلي غني بالمعادن وفيتامينات إيه وسي وإي بالإضافة إلى الكثير من مضادات الأكسدة والألياف.

الثوم:

الثوم موجود في كل بيت بجميع أنحاء العالم تقريبًا، وهو يساعد في خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين.

الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل على تخفيف الالتهابات والتهاب الحلق. كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان. ويساعد في تقليل الشعور بالآلام المزمنة وله خواص تساعد في خفض الكوليسترول.

السبانخ:

السبانخ غنية بفيتامين سي. كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة.

الزبادي:

الزبادي غني بفيتامين دي الذي يساعد على تنظيم عمل جهاز المناعة، ويعتقد أنه يعزز الدفاعات الطبيعية في الجسم ضد الأمراض.

اللوز:

اللوز غني بفيتامين إي والدهون الصحية. ويحتوي نصف فنجان من اللوز على مئة بالمئة من كمية فيتامين إي التي يحتاجها الجسم يوميا.

الكركم:

الكركم مضاد للاتهابات. وكان يستخدم لسنوات لعلاج التهاب المفصل التنكسي والتهاب المفاصل الروماتويدي. كما يساعد في تخفيف ضرر العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.

البابايا:

البابايا فاكهة غنية بفيتامين سي. وتحتوي ثمرة البابايا على 224 بالمئة من كمية فيتامين سي الموصى بها يوميًا. كما أنها تحتوي على إنزيم الباباين الذي يساعد على الهضم، غنية بالبوتاسيوم وفيتامين بي وحمض الفوليك.

الكيوي:

الكيوي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين كي وفيتامين سي.

الدواجن:

الدواجن غنية بفيتامين بي-6. وتحتوي ثلاث أوقيات من لحم الدجاج على ما بين 40 إلى 50 بالمئة من الاحتياجات اليومية الموصى بها من فيتامين بي-6. وفيتامين بي-6 ضروري لتكوين خلايا الدم حمراء جديدة وصحية.

دوار الشمس:

بذور دوار الشمس غنية بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والماغنيسيوم وفيتامين بي-6. كما أنها تحتوي على كميات عالية من فيتامين إي. ويحتوي ربع فنجان من بذور دوار الشمس على 82 بالمئة من الاحتياجات اليومية الموصى بها من فيتامين إي المضاد للأكسدة.

القشريات:

هناك بعض الأنواع من القشريات غنية بالزنك الذي يحتاج إليه الجسم كي تعمل الخلايا المناعية بصورة جيدة. ومن بين أنواع القشريات الغنية بالزنك “الكابوريا” والمحار والروبيان.