شكرا لقرائتكم الشاي أم القهوة؟.. هل سألت نفسك يوما عن سبب الاختيار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفضل بعضنا عادة مشروباً معيناً، حيث يكون كأسا من الشاي أو فنجانا من القهوة، وغالباً لا يعرف سبب الاختيار، إلا أن #دراسة حديثة لبت الفضول وحلت هذا اللغز.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر حساسية لطعم المرارة يميلون إلى تناول القهوة أكثر من #الشاي.

ويوضح فريق الدراسة أن اللغز يتلخص في اختلاف وراثي غريب، حيث إن الاستعداد الوراثي لإدراك مرارة مواد معينة، يدفع لاختيار مشروب دون غيره، وهو ما ينطبق على القهوة والشاي.

وأعلنت البروفيسورة مارلين كورنيليس من جامعة نورث وسترن في جامعة فينبرغ للطب في #الولايات_المتحدة، إن التوقعات السابقة تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة للطعم المر للكافيين سيشربون كميات أقل من القهوة، لكن النتائج الجديدة تأتي معاكسة لذلك، إذ مستهلكو القهوة يكتسبون قدرة على اكتشاف الكافيين بسبب التحفيز الذي يثيره.

وقالت البروفيسورة كورنيليس: "إن الأشخاص الذين لديهم قدرة عالية على تذوق مرارة القهوة، وخاصة النكهة المميزة للكافيين، يتعلمون ربط الأشياء الإيجابية بذلك المذاق".

وتعد هذه الدراسة من أول وأشمل الدراسات التي تبحث في آلية التذوق.