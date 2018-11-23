شكرا لقرائتكم خبر عن البيتزا والبطاطس المحمرة ..أكلات تخليك كسلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك العلاقة بين نوعية طعامك المتناول ونشاطك وحيوتك؟..نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع " epainassist"، والذي أثبت أن بعض الأطعمة تجعلك تشعر بالنشاط والأخر يجعلك تشعر بالكسلان، ولذا عليك التعرف علي هذه الأطعمة لتجنبها، ومنها:

- قطع الدجاج المقرمش والبطاطس المحمرة ، والبيتزا،على الرغم من أنها تجعل المرء راضيًا وسعيدا عند تناوله لها، ولكن عادة لا تحتوي علي جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم كالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وهذه المواد الغذائية السريعة تحتوى عادة على الدهون المشبعة عالية، والكربوهيدرات المصنعة والكثير من السكريات، ولذلك، فإن الاستهلاك المنتظم لهذه المواد الغذائية كلما كان الجوع يجعل مستوى طاقة الفرد ينخفض ​​مما يجعله يشعر بالارهاق المزمن، وتسبب الإصابة بالكسل.

-العناصر الغذائية المصنعة، على الرغم من أن المواد الغذائية المعلبة تحتوي على كميات قليلة من الدهون مصدر غني للأحماض الدهنية أوميجا 3 ، إلا أن هذه الأطعمة المعبأة المصنعة ليست مفيدة للصحة دائمًا، لأنها تحتوي علي كميات كبيرة من هذه المنتجات الغذائية المعبأة على مكونات ضارة مثل الدهون غير المشبعة وكميات أكبر من الصوديوم، كل هذه العناصر لا تعمل فقط كصناعات حافظة أو تحسّن النكهات ولكنها تنتج أيضًا طعمًا مقبولًا للغاية، ومع ذلك يُنظر إلى هذه المنتجات المهدرجة جزئياً على أنها تعرقل الوظائف الإدراكية للدماغ بخلاف كونها تشعر بالكسول عن طريق منع هرمونات الجسم الأساسية.