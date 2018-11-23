استشاري طاقة حيوية يؤكد أن المشي يعالج مشاكل الحياة

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة "grand master" أحمد شعبان، إن المشي أسهل الطرق العلاجية للتغلب على مشاكل الحياة.

وقال أحمد شعبان لـ"لايف ستايل": ظروف الحياة وأعبائها تؤدى إلى التعب أو المرض نشئ ما وتصيب الإنسان بالكسل، أو اكتئاب، ومشاكل نفسية عديدة و فكرية و جسدية أو روحية، فأحيانا تنهمك في التفكير العميق والمتكرر، وتشعر أنك لديك طاقة غضب مخزنه، و توتر أو قلق.

وأكد أحمد شعبان أن هناك العديد من الطرق الجيدة والفعالة في العلاج، ولكن من أسهل الطرق العلاجية العامة والتي لها تأثير قوى فعال "المشي"، ويفضل ممارسة رياضة المشي في مكان مفتوح هوائه نقى وخاصة في الأماكن التي بها خضره وزرع أخضر، ونجيله.

وأضاف:" ولكي نشعر بجمال الطبيعة ونستمد منها الطاقة الإيجابية لابد أن نراها في الصباح، لذا يفضل المشي فيها صباحا بسبب إخراج الزرع للأكسجين على عكس الليل ، حيث يبدأ الزرع بإخراج كميات من ثاني اكسيد الكربون، لكن إذا شعرت بالرغبة في ممارسة رياضة المشي في الليل بسبب تعرضك لمشكلة ما أفعل ذلك، ولكن عليك أن تتذكر إن حل أي مشكلة بشكل سريع أفضل كثيرا من الانتظار حتى تكبر المشكلة، ومن الخطأ أن تخزن بداخلك المشاعر السلبية ثم تطلقها فيما بعد".

وتابع:" فإطلاق وإخراج المشاعر السلبية أول بأول أفضل وأسرع طرق العلاج، والوقاية خير من العلاج".