شكرا لقرائتكم خبر عن قُبلة الموت.. إصابة رضيعة أمريكية بعدوى خطيرة بعد تقبيلها من شخص مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يقبلون الأطفال، خاصة الرضع، لجمالهم كنوع من الحب والمودة، لكن إذا كان الشخص مريضا بنزلة برد يجب عليه الابتعاد عن هذا التصرف.

وفى قصة مثيرة، تعرضت طفلة أمريكية تدعى "إليزا هوبز" عمرها 8 أسابيع إلى غيبوبة 5 أيام وخضعت للإنعاش القلبى الرئوى أربع مرات بعدما تطور البرد الذى أصيبت به إلى عدوى خطيرة فى الصدر.



الطفلة

وحذر والدا الطفلة توماس هوبز (27 عاما) وصوفى هوبز (23 عاما) من شخص يدعى "بيلينجهام" بمحافظة دورهام من عدم تقبيل أطفال آخرين بعد محنتهم المرعبة.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى فى وقت سابق من هذا الشهر عندما استيقظ والداها ليجداها "شاحبة ولا حياة" فى سريرها، وقالا، "قبلة بسيطة بمحبة يمكن أن تقتل طفلنا".

وقدم والد الطفلة رسالة مهمة قائلاً "إذا كان هناك شخص مصاب بنزلة برد لا تسمح له بتقبيل طفلك، حيث يمكن أن تنتقل عبر نزلات البرد "الفيروسات" القاتلة.



الطفلة

وليست هذه المرة الأولى التى يحذر فيها الآباء من تقبيل الأطفال.

يستخدم مصطلح "قبلة الموت" لوصف الطفل الذى يلتقط الهربس من شخص مصاب بقرحة فى الفم نظرا لخطورتها على الأطفال لعدم قدرة أجهزة المناعة لديهم على مقاومة الفيروس.



الطفلة

جدير بالذكر أن طفل يدعى "ليو ألدوكروفت" من مانشستر، توفى بشكل مأساوى هذا العام وكان يبلغ 10 أيام فقط من العمر بعد اصطياده فيروس الهربس من والدته.