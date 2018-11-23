الدكتور أحمد القفاص يشرح تفاصيل عملية توريد اللثة الداكنة × 13 سؤالا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تمثل الابتسامة انعكاسا لجمال الروح والوجه فى آنٍ واحد، لذا يسعى كل شخص للظهور دائمًا بابتسامة مشرقة عنوانها أسنان ولثة نظيفة، إلا أن أمراض الأسنان واللثة غالبًا ما تفسد كثيرًا من الابتسامات، وتعد تصبغات اللثة أو كما تعرف بـ"اللثة الداكنة" واحدة من تلك الأسباب التى تشعر الشخص بالحرج وعدم الراحة أثناء الضحك مع الأقارب والأصدقاء.

‎وتناول الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، فى حواره مع ”الخليج 365”، جميع الجوانب المتعلقة باللثة الداكنة لتقديم تعريف واضح للثة الداكنة، وأسبابها، وكيفية علاجها، كما يشرح الاستعدادات اللازمة لعملية تفتيح اللثة أو كما تعرف بـ"توريد اللثة"، إلى جانب الإشارة إلى نتائج ما بعد العملية، والكشف عما إذا كانت لها أضرار وآثار جانبية من عدمه.

‎ويقدم دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، معلومات كافيه عن مشكلة اللثة الداكنة، وطرق حلها حتى يتمكن الأشخاص اللذين يعانون منها استعادة ضحكاتهم مرة أخرى دون خجل، ولكى يتخلصوا من التوتر والضغوط النفسية التى يسببها لهم الحرص الشديد على عدم إظهار شكل أسنانهم أو لو لثتهم أمام الآخرين.

‎ويوضح عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أنه رغم عدم خطورة مشكلة اللثة الداكنة على صحة الإنسان، إلا أن الاهتمام بعلاجها أمر هام جدًا من أجل الحصول على مظهر أفضل، مشيرًا إلى أنه يمكن القول بأن اللثة الداكنة لا تؤدى إلى مشاكل صحية من الجانب العضوى، ولكنها على الجانب الأخر قد تتسبب فى مشاكل نفسية للإنسان، لذلك فإن علاجها فى هذه الحالة لا يكون للتجميل فقط، ولكن من أجل حل الأثر النفسى لها أيضًا.

‎س: هل اللثة لها درجات لونية داكنة وفاتحة؟

‎دكتور أحمد القفاص: نعم، اللثة لها درجات لونية مختلفة مثل البشرة تمامًا، تتدرج من الفاتح إلى الداكن حسب كل شخص وطبيعته، ويرجع اللون الموجود فى البشرة أو اللثة أو حتى شعر الرأس والجسم وعدسة العين إلى الخلايا الصبغية المنتشرة بكثرة فى كل تلك المناطق والتى تُنتج صبغة الميلانين، وتتوقف حدة أو عمق اللون على تركيز الصبغة التى تُفرزها تلك الخلايا والذى يعتمد على جينات الفرد بدرجة رئيسية.

‎س: ما هى مشكلة اللثة السوداء أو اللثة الداكنة؟

‎دكتور أحمد القفاص: إن اللثة السوداء أو الداكنة هو الاسم الدارج لتصبغات اللثة، قد تكون مشكلة موجودة منذ الصغر وقد تظهر فى فترة معينة فجأة، وقد يكون ظهورها فى اللثة كلها أو فى صورة بقع داكنة فى مناطق مختلفة منها، ويجب الإشارة هنا إلى أن عدد الخلايا الصبغية يكون ثابتًا فى الأحوال العادية ولا يتغير بالزيادة أو النقصان وإنما كل ما يتغير هو تركيز الصبغة اللونية فى الخلايا بزيادة أو نقص الإنتاج لها.

‎س: لماذا تظهر اللثة السوداء فى فم بعض الأشخاص؟

‎دكتور أحمد القفاص: ظهور اللثة السوداء أو اللثة الداكنة كما توصف تصبغات اللثة، تعود إلى أسباب عديدة ومختلفة، وتحديد السبب يكون أحد العوامل الهامة قبل العلاج، ومن هذه الأسباب الآتى:

‎1- أحد أهم العوامل المساهمة فى ظهور اللثة السوداء هو العامل الجينى وهو ما يعنى استعداد الجسم من البداية لإظهار لثة داكنة، حيث تؤكد بعض الدراسات أن احتمالية ظهور اللثة السوداء تزداد فى الأعراق البشرية التى تتمتع ببشرة داكنة بعض الشىء، ومن بين هؤلاء سكان القارة الأفريقية والشرق الأوسط وكل من له أصول من تلك المناطق على وجه الخصوص.

‎2- قد تظهر مشكلة اللثة السوداء نتيجة وجود بعض الأمراض الصحية التى تسبب زيادة الصبغة فى الجسم كله وبالتالى يصبح لون البشرة واللثة داكنًا، ويعتمد العلاج فى هذه الحالة على علاج المرض نفسه لأن علاج أعراضه وحدها لن تحل المشكلة وستعاود الظهور.

‎3- ظهور اللثة الداكنة هو أحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الملاريا على سبيل المثال وتنتهى المشكلة بالتوقف عن تناول الدواء.

‎4- قد يكون الطيف الداكن للثة صبغة من حشو الأسنان المعدنى أعطي ذلك اللون الداكن .

‎س: ما هى أفضل طريقة لحل مشكلة اللثة الداكنة؟

‎دكتور أحمد القفاص: أفضل حل لمشكلة اللثة الداكنة، اللجوء إلى عملية توريد اللثة أو تبييض اللثة بالليزر، وهى عبارة عن عملية بسيطة غير جراحية ولا يجرى خلالها أى شق جراحى أو تهتك للأنسجة، ويمكن اعتبارها أحد أفضل البدائل غير الجراحية المتاحة لكل عمليات توريد اللثة الأخرى، لأنها تجنب المريض العديد من أضرار توريد اللثة بالطرق الأخرى.

‎س: ما المدة التى تستغرقها عملية توريد اللثة بالليزر؟

‎دكتور أحمد القفاص: تستغرق جلسة توريد اللثة بالليزر ما بين 10 و 15 دقيقة، ويعتبر ذلك أحد مميزاتها لأنها جلسة سريعة لا تستغرق وقتًا وتجرى فى جلسة واحدة، كما أن نتائجها فورية.

‎س: كيف تجرى عملية توريد اللثة بالليزر؟

‎دكتور أحمد القفاص: يستخدم الطبيب مخدرًا موضعيًا قبل البدء بالجلسة، وذلك حتى لا يشعر الشخص الخاضع للعملية بأى إحساس بالقلق، والهدف من المخدر هنا الشعور بالراحة أكثر من التسكين، لأن العملية غير مؤلمة على الإطلاق.

‎وبعد التخدير يمرر الطبيب جهاز الليزر مرات متتالية على اللثة دون تثبيته على منطقة معينة ، يمسح الطبيب اللثة بقطعة شاش مبللة بمحلول ملحة، ويكرر هذه الخطوات حتى تختفى الصبغة تمامًا.

‎س: هل عملية توريد اللثة تحتاج إلى استعدادات خاصة من قبل المريض؟

‎دكتور أحمد القفاص: توريد اللثة عملية بسيطة يمكن لأى طبيب متخصص القيام بها، ولكن رغم بساطتها فلا يجب التخلى عن الحذر والتدقيق فى اختيار الطبيب المناسب ذو الخبرة والسمعة المعروفة، حتى لا ينتج عن عدم خبرة الطبيب أى مشاكل لا يحبز الشخص التعرض لها.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم نصيحة طبية عن توريد اللثة الداكنة

‎س: ما الإجراءات التى يتخذها الطبيب قبل إجراء عملية تبييض اللثة؟

‎دكتور أحمد القفاص: يتخذ الطبيب بعض الإجراءات والفحوصات الضرورية قبل إجراء عملية توريد اللثة، ففى البداية يفحص اللثة ويطمئن على الصحة العامة للمريض للتأكد من أن السبب تجميلى وحسب ولا توابع صحية أخرى له، وبعدها يفحص الفم واللثة للتأكد من أن المريض لا يعانى من أى عدوى أو التهاب أو جروح أو مشاكل صحية موضعية فى الفم، حيث أنه لا يُنصح بالبدء فى توريد اللثة بالليزر فى حال وجود أى من الحالات السابقة ويفضل البدء بعلاجها أولًا.

‎س: وما هى فترة التعافى الكاملة للفم بعد عملية توريد اللثة بالليزر؟

‎دكتور أحمد القفاص: يتم التعافى الكامل لأنسجة اللثة وتظهر النتائج النهائية بعد مرور أسبوعين تقريبًا من الجلسة، وخلال تلك الفترة يفضل تحديد موعد أو اثنين مع الطبيب لمتابعة التحسن والاطمئنان على الحالة

‎س: هل نتيجة عملية توريد اللثة بالليزر دائمة أم مؤقتة؟

‎دكتور أحمد القفاص: إن نتيجة عملية توريد اللثة، يمكن أن تستمر طوال العمر إذا حافظ المريض على لثته وأسنانه

‎س: هل توجد أى مضاعفات لعملية توريد اللثة بالليزر؟

‎دكتور أحمد القفاص: لا يسبب توريد اللثة بالليزر أى ألم أو مشاكل أو مضاعفات تقريبًا بعد الجلسة، بل ولا يحتاج المريض فى الغالب إلى الحصول على أجازة من العمل أو الانتظار لفترة نقاهة كبيرة قبل العودة لحياته وممارسة أنشطتة اليومية بشكل طبيعى، خاصة وأنها عملية غير جراحية، ويستطيع المريض كذلك الكلام والأكل بشكل عادى بعد العملية، إلا أنه ينصح بتناول أطعمة سهلة وبسيطة وتجنب أية أطعمة حارقة أو مليئة بالتوابل التى قد تؤدى لتهيج الفم وأنسجة اللثة فى الأيام الأولى.

‎س: هل توجد أضرار لعملية توريد اللثة بالليزر؟

‎دكتور أحمد القفاص: تكاد عمليات تجميل اللثة بالليزر تخلو من أية مخاطر أو عيوب أو أضرار، والتى غالبًا ما تقتصر على بعض التورم والإحمرار البسيط بعد الجلسة والذى يدوم لعدة أيام ويختفى بعدها تمامًا، لأنها آثار مؤقتة وليست دائمة.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح أفضل طرق علاج اللثة الداكنة

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