10 أسماء مواليد مستوحاة من أسماء الورد في اللغة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:32 صباحاً - اللغة العربية هي لغة البحر الواسع لأن كل كلمة لها معاني كثيرة وحسب مواضعها، ولذلك فلا تتعجبي حين تكتشفين أسماء غريبة ولكنها من أسماء الورد الذي تحبين لونه وتعشقين عبيره مثل الأسماء التالية: زينب: اسم قديم ويعني نباتٌ جميلُ المنظر وطيّب الرّائحة. فتنة: نبات عطري يمتاز بزهوره الصفراء الصغيرة. نرجس: نبات من الفصيلة النرجسية وزهره أبيض اللون. رندة: نبات طيب العطر والمظهر. ريحانة: اسم قديم ومؤنث لكلمة ريحان وهو نبات عطري وطبي. جلنار: وهو زهر الرمان. أرجوان: نبات أحمر قاني اللون. زهرة: وهي كل زهرة تظهر على البرعم، وجمعها أزاهير. ورد: يطلق على الجنسين قديماً وحمله شخصيات شهيرة.

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