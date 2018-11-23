الارشيف / صحة ورشاقة

10 أسماء مواليد مستوحاة من أسماء الورد في اللغة العربية

0 نشر
0 0

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:32 صباحاً -  اللغة العربية هي لغة البحر الواسع لأن كل كلمة لها معاني كثيرة وحسب مواضعها، ولذلك فلا تتعجبي حين تكتشفين أسماء غريبة ولكنها من أسماء الورد الذي تحبين لونه وتعشقين عبيره مثل الأسماء التالية:

زينب: اسم قديم ويعني نباتٌ جميلُ المنظر وطيّب الرّائحة.

Related image

فتنة: نبات عطري يمتاز بزهوره الصفراء الصغيرة.

Image result for â«ØµÙØ± ÙØ¨Ø§Øª Ø§ØµÙØ± Ø²ÙÙØ±Ù Ø§ÙØµÙØ±Ø§Ø¡ Ø§ÙØµØºÙØ±Ø©â¬â

نرجس: نبات من الفصيلة النرجسية وزهره أبيض اللون.

Related image

رندة: نبات طيب العطر والمظهر.

Related image

ريحانة: اسم قديم ومؤنث لكلمة ريحان وهو نبات عطري وطبي.

Related image

جلنار: وهو زهر الرمان.

Image result for â«ØµÙØ± Ø¬ÙÙØ§Ø± Ø²ÙØ± Ø§ÙØ±ÙØ§Ùâ¬â

أرجوان: نبات أحمر قاني اللون.

Related image

زهرة: وهي كل زهرة تظهر على البرعم، وجمعها أزاهير.

Related image

ورد: يطلق على الجنسين قديماً وحمله شخصيات شهيرة.

Related image

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسماء مواليد مستوحاة من أسماء الورد في اللغة العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى