طريقة إعداد وتحضير تارت المشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب مشروم 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 4 فص ثوم 2 حبة بصل ملح وفلفل 1 ملعقة سماق 1 ملعقة بهارات عجينة باف باستري للوجه2 بيضة نصف كوب لبن نصف كوب كريمة 1 كوب جبنة موتزاريلا 1 كوب جبنة شيدر طريقة التحضير

* يشوح الثوم والبصل في الزيت ويقلب جيدا * يضاف المشروم والسماق ويشوحان جيدا * تضاف السبانخ وتشوح حتى يقل حجمها * تفرد العجينة وتوضع في صينية التارت ثم تضاف حشوة المشروم والسبانخ * يخلط البيض مع الكريمة واللبن ويقلبوا جيدا * يضاف الخليط على وجه صينية التارت ثم يضاف خليط الخبن وتدخل الفرن حتى تمام النضج

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