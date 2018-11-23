طريقة إعداد وتحضير فطيرة الجبن

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
6 عيش توست مفروم 2 كوب لبن كامل الدسم 2 بيضة طازجة 1 كوب بقسماط مطحون متبل ببودرة بصل وثوم وبهارات وزعتر 1 كوب جبنة جودة 1 كوب زبدة 1 ملعقة صغيرة باكينج باودر 1 كوب جزر مبشور 1 كوب بصل مبشور 1 كوب جبنة شيدر 1 كوب فلفل أخضر حلو شرائح رفيعة 1 ملعقة صغيرة بهارات 1 كيس مرق الدجاج الفوري 1 كوب مشروم مقطع نصف كوب زيتون شرائح
طريقة التحضير
* في إناء على النار يوضع البصل مع ملعقتين من الزبد ويقلب حتى يصفر لونه
* يضاف الجزر والفلفل الأخضر والمشروم ويقلب على النار حتى يذبلوا ثم يرفع الإناء من على النار
* في وعاء عميق يوضع البيض والتوابل ويخفق جيدا
* يضاف اللبن والبقسماط ويقلب جيدا
* يضاف التوست والباكينج باودر ويقلب جيدا
* يضاف البصل والجزر والفلفل المشوح والزيتون ويقلب جيدا
* تضاف الجبن ويستمر التقليب
* في صينية مدهونة بالزبد توضع مكونات الفطيرة وينثر من فوقها كيس المرق الفوري ثم توزع عليها مكعبات الزبد وتدخل الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة أو لحين احمرار وجهها
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