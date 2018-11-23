طريقة إعداد وتحضير فريكة اللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

3 كوب مرق اللحم 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 حبة حبهان 2 عود كرفس 2 عود كرات 2 عود جزر 1 كوب لوز 1 كوب صنوبر 1 كيلو فريك 1 عود قرفة 1 كيلو لحمة بصلة شرائح 1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة 1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة طماطم خل ثوم حسب الرغبة لتحمير اللحمة طريقة التحضير

* تسلق اللحمة مع إضافة الحبهان والبهارات والملح والبصل والقرفة * في طاسة على النار يشوح البصل مع الكرفس والكرات والجزر المفروم * يضاف الصنوبر ويشوحوا جيدا * تضاف مرقة سلق اللحم ثم يضاف الفريك المنقوع ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع اللحمة لعمل دقة اللحمة: * تفرم الطماطم مع الخل والثوم * تغمس بها اللحم ثم تحمر في الزيت وتقدم مع الفريك

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