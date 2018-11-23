طريقة إعداد وتحضير فتة موزة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 موزة بالعظم مسلوقة مع (بصل – حبهان – ورق لورا – ملح وفلفل) 2 كوب أرز 2 كوب طماطم مفرومة 2 ملعقة كبيرة صلصة كزبرة ناشفة ثوم 1 مكعب مرق كمون عيش سمنة طريقة التحضير

* تسلق الموز في ماء مغلي مع بصل وحبهان وورق لورا وملح وفلفل * في وعاء آخر يشوح الأرز في السمنة والزيت * يضاف الماء المغلي والمرقة والملح والفلفل * يترك حتى تمام النضج * في صينية فرن يقطع العيش ثم يضاف إليه ثوم مشوح بالسمنة * يدخل الفرن حتى يتحمص لعمل الصلصة: * يشوح الثوم في السمنة ثم تضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم * تتبل بالملح والفلفل والكمون وتترك حتى تتسبك * في طبق التقديم توضع طبقة من العيش المحمص ثم طبقة من الأرز، ثم طبقة من الصلصة ثم نكرر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية الأرز والعيش لعمل الطبقات * تقدم مع الموز المحمرة

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