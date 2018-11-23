شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. كيف تتعاملين مع الأنفلونزا أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كابوس الحوامل هو الأنفلونزا، خاصة مع دخول فضل الشتاء، لأن دور البرد لم يكن بسهولة الأيام العادية قبل الحمل، فلا يمكنك تناول أدوية كما يحلو لكِ ولكن أنواع معينة، بجانب الخوف من مضاعفات ارتفاع الحرارة على الحمل والجنين، وهنا نقدم لك طرقا بسيطة للتعامل مع الأنفلونزا إذا واجهتك مشكلة، وفقاً لما ذكره موقع "whattoexpect" الطبى. خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل: • الراحة بشكل مستمر. • شرب الكثير من السوائل لتهدئة التهاب الحلق واستبدال ما فقدته من آثار الحمى. -تناول الأدوية المضادة للفيروسات التى قد يصفها لك الطبيب. • ركزى على تناول الكثير من الأطعمة المعززة بفيتامين سى منها: البرتقال والسبانخ الجريب فروت الكيوى والأناناس التوت والطماطم اللفت والبروكلى -تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحم الأحمر وصدور الدجاج بدون جلد البيض، والحمص، السبانخ، البروكلى. • تناول فيتامين c والزنك قبل الولادة، والذى يحمى الأم من الأنفلونزا. • تناول ملعقتين من العسل لأنه يساعد على توقف السعال.

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