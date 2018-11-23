- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خد بريك .. اعرف ليه جسمك لازم يرتاح؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لجسدك حق عليك" فببساطة للراحة فوائد إذا أدركها الإنسان لم يهمل أبدا فى أخذ وقت فقط للانفصال عن كل توتر وساعات عمل مرهقة فى حياته، فهناك أسباب تجعل من الراحة ضرورية والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "innerbody" الطبى.
الراحة تساعد على استرداد عافيتك
الراحة تمنحك التحفيز والانتعاش
الراحة هي أيضا مهمة للحفاظ على مستويات التحفيز الخاصة بك، فالوقت بعيدًا عن الروتين اليومى، ينعش عقلك، ويعتقد معظم الأشخاص أن الراحة توفر فوائد بدنية فقط، لكن لا تنس الفوائد النفسية، وذلك مع راحة كافية على مدار الأسبوع، فيمكنك العودة إلى كل تفاصيل حياتك وأنت تشعر بالانتعاش وإعادة تنشيطها.
مع كل مجهود يبذلك جسمك، تضع عبء الإجهاد على المفاصل والأربطة والأوتار، وبمرور الوقت، يمكن أن تبدأ هذه الأنسجة تعرضك لخطر الإصابة بالإصابات المفرطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن خد بريك .. اعرف ليه جسمك لازم يرتاح؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .