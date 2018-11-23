شكرا لقرائتكم خبر عن خد بريك .. اعرف ليه جسمك لازم يرتاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لجسدك حق عليك" فببساطة للراحة فوائد إذا أدركها الإنسان لم يهمل أبدا فى أخذ وقت فقط للانفصال عن كل توتر وساعات عمل مرهقة فى حياته، فهناك أسباب تجعل من الراحة ضرورية والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "innerbody" الطبى.



الراحة تمنحك التحفيز والانتعاش الراحة تساعد في عملية استرداد عافيتك، فتذكر أنك تحطم عضلاتك عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية وكذلك فى ساعات العمل الطويلة، وأولئك الذين يفشلون في الحصول على قسط كافٍ من الراحة خلال الأسبوع سيذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ويقومون باستمرار بتفكيك أنسجتهم العضلية أكثر فأكثر، و إذا لاحظت أن كمية الوزن التي يمكنك رفعها في صالة الألعاب الرياضية تنخفض وأدائك فى العمل يتدهون، فإن الراحة غير كافية هي السبب في كثير من الأحيان.الراحة تمنحك التحفيز والانتعاش

الراحة تساعد على استرداد عافيتك

الراحة هي أيضا مهمة للحفاظ على مستويات التحفيز الخاصة بك، فالوقت بعيدًا عن الروتين اليومى، ينعش عقلك، ويعتقد معظم الأشخاص أن الراحة توفر فوائد بدنية فقط، لكن لا تنس الفوائد النفسية، وذلك مع راحة كافية على مدار الأسبوع، فيمكنك العودة إلى كل تفاصيل حياتك وأنت تشعر بالانتعاش وإعادة تنشيطها.

الراحة تمنع الإصابات

مع كل مجهود يبذلك جسمك، تضع عبء الإجهاد على المفاصل والأربطة والأوتار، وبمرور الوقت، يمكن أن تبدأ هذه الأنسجة تعرضك لخطر الإصابة بالإصابات المفرطة.