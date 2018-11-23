شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق برنامجا تجريبيا لولادة طبيعية بدون آلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الصين برنامجا تجريبيا بهدف تشجيع المزيد من النساء على الولادة بشكل طبيعى باستخدام مسكنات الألم للحد من الولادات القيصرية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنها ستختار عدداً من المستشفيات عبر أنحاء البلاد لتطبيق هذا البرنامج، الذى يستمر حتى نهاية 2020 .

ووفقا للخطة، ستقوم المستشفيات المشاركة بتحسين ممارساتها فى الولادات الطبيعية مع التدخل بالتخدير إذا لزم الأمر، وتدريب الفريق الطبى بما فى ذلك أطباء التوليد والتخدير والقابلات.

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) إلى أن حوالى 35% من الأطفال يولدون فى الصين من خلال عمليات قيصرية، وهو أعلى بكثير من المعدل الموصى به عالميا والذى يقل عن 15%.