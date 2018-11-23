انت الان تتابع موضوع فوائد الصلاة علمياً والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الصلاة هي واحدة من المتطلبات الأساسية الخمسة التي يلتزم المسلم بأداءها ، و يتم إعطاء صلاة أولوية قصوى في القرآن الكريم ، و هناك العديد من الفوائد من الصلاة تم وصفها في كتاب الله و غيرها أثبتها العلم الحديث.

قيل عن الصلاة في القرآن الكريم أنها تطهر القلب و تقيه من الفواحش و الآثام ، و بحسب حديث ورد أن رسول الله قال أنها فيها شفاء ، و وفقا لباحث مسلم ، كما ورد في مجلة الأوردو الشهرية ، Tahazibul Akhlaq ، Aligarh بالهند ، قال أن المسلم الذي يقدم على الصلاة بانتظام لديه فرصة ضئيلة جدا في الإصابة بالتهاب المفاصل ، وفي ضوء هذا الحديث سنعمل على وصف بعض الفوائد الصحية من الصلاة.

الصلاة و علاج الكوليسترول

التمارين المنتظمة تقلل الكوليسترول في الجسم ، حيث يسبب الكوليسترول فشل القلب و السكتات الدماغية و السكري و العديد من الأمراض الأخرى ، و من المعروف أن الأشخاص في المهن التي تتطلب التمرين يكون لديهم كمية أقل من الكوليسترول في أجسامهم ، و قد ثبت أن الحركة المنتظمة للجسم أثناء آداء فريضة الصلاة تعمل على وقاية الجسم من ارتفاع الكوليسترول.

الصلاة تمنع عسر الهضم

الصلاة هي شكل ممتاز من التمارين الرياضية التي تمنع عسر الهضم ، و في الصباح في الوقت الذي تكون فيه المعدة فارغة ، يُطلب من المسلم تقديم عدد أقل من ركعات ، بينما في المساء بعد العشاء نقدم عددًا إضافيًا من ركعات و هذا الأمر يعمل على تنظيم الهضم.

فائدة التكبير في الصلاة

من خلال التكبير في بداية الصلاة ، نقوم بتحريك عضلات اليد و الكتف و بالتالي زيادة تدفق الدم نحو الجذع ، مما يساعد على تعزيز صحة هذا الجزء من الجسم فضلا عن تحسين قدرة مفاصل اليد.

فائدة السجود في الصلاة

أهم وظيفة في الصلاة هي السجدة حيث نلمس الأرض بجبيننا ، و هذا الموقف يزيد من تدفق الدم الجديد إلى دماغنا ، و هناك أشكال معينة من اليوجا يقف بعض المتمرنين على رؤوسهم لنفس الغرض.

فائدة وضعية التشهد

في موضع التشهد ، تتحرك مفاصل الورك و المرفق و الركبة و العمود الفقري و المفاصل الرسغية بطريقة توفر شكلاً من أشكال الاسترخاء لجسمنا بالكامل ، و يتم تطبيق الضغط على أجزاء الجسم كما لو كان نوعًا من التدليك الذي يطلق التوتر.

فائدة الصلاة للقلب

القلب في أهم عضو في الجسم ، أنه يوفر الدم الطازج لجميع أنسجة الجسم ، و هذه الحركات الجسدية التي تؤدى خلال الصلاة هي مصدر ممتاز لصحة قلوبنا.

الصلاة و صحة الغضاريف

الغضاريف هي نسيج لين في أجسادنا ، و هو فريد من نوعه في كونه نسيج حي دون أي إمدادات دم مباشرة ، و الطريقة الوحيدة لتلقيه المغذيات و الأكسجين هي حركة المفاصل ، حيث يضخ الدم له من تأثير الضغط إلى منطقة المفصل ، و أولئك الذين يجلسون لفترات طويلة في خطر أكبر من تلف الأنسجة الغضروفية ، و قد أثبتت الدراسات أن الحركة التي نقوم بها أثناء الصلاة تعمل على تليين حركة المفاصل ، و التالي تحسين قدرة الغضاريف و من ثم فالصلاة تساعد على تغذية الغضاريف و تحسين صحتها.

الصلاة و الصحة النفسية

أثبتت الدراسات أيضا أن الصلاة تعمل على تحسين الصحة النفسية ، و ذلك لأن الأوضاع التي يتخذها الانسان في وقت الصلاة تعمل على طرد التوتر و القلق و تساعد على تحسين الحالة النفسية.