شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك عندك خلل فى الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الاختلال الهرمونى فى الجسم، عندما يكون هناك الكثير أو القليل جدا من الهرمون في مجرى الدم، وحتى الخلل الهرمونى الصغير يمكن أن يسبب آثارًا جانبية فى جميع أنحاء الجسم.

ما هى الهرمونات

الهرمونات هي المواد الكيميائية التي تنتجها الغدد في نظام الغدد الصماء، تنتقل الهرمونات عبر مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء، لتوصيل الرسائل التى تخبر الأعضاء بما يجب فعله ومتى تفعل ذلك.

الهرمونات مهمة أيضا وفقا للموقع الطبى " medicalnewstoday " لتنظيم معظم العمليات الجسدية الرئيسية ، لذلك فإن الاختلال الهرموني يمكن أن يؤثر على مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية، حيث تساعد الهرمونات على تنظيم:

عمليات الأيض والشهية.

معدل ضربات القلب.

دورات النوم.

دورات التكاثر والوظائف الجنسية.

النمو العام بالجسم.

المزاج ومستويات التوتر.

درجة حرارة الجسم.

قد تعاني النساء أيضا من اختلال التوازن في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون ، في حين أن الرجال أكثر عرضة لاختلال التوازن في مستويات التستوستيرون.

علامات الاختلال الهرمونى

تشمل الأعراض المرتبطة بالأسباب الأكثر شيوعًا للاختلالات الهرمونية ما يلي:

زيادة الوزن غير المبرر أو فقدان الوزن.



زيادة الوزن

التعرق غير المبرر أو المفرط.

صعوبة النوم.

تغييرات في الحساسية للبرودة والحرارة.

جفاف الجلد أو الطفح الجلدى.

التغيرات في ضغط الدم.

تغييرات معدل ضربات القلب.

هشاشة العظام أو ضعفها.

التغيرات في تركيز السكر في الدم.

التعب غير المبررة وطويل الأجل.

زيادة العطش.

الكآبة.

صداع.

الذهاب إلى الحمام أكثر أو أقل من المعتاد.

الانتفاخ.

تغييرات الشهية.

انخفاض الدافع الجنسي.

العقم.

عدم وضوح الرؤية.

انتفاخ فى الرقبة.

خشونة الصوت في الإناث.