باحثون يوضحون العلاقة بين التعايش وتجربة الزواج

إذا كنت تريد زواجًا سعيدًا ، فهل يجب عليك أن معاشرة الطرف الآخر دون زواج أولاً؟ ربما يكون سؤالا محيرًا، ولكن ليس بالنسبة للكثير، ففي هذه الأيام ، إنه الخيار الطبيعي الممل للكثير من الشباب، باستثناء بعض الأشخاص المتدينين الذين يرفضون ذلك قبل الزواج.

تشير الأبحاث ـ بما في ذلك دراسة نُشرت في سبتمبر / أيلول من هذا العام ـ أن هناك علاقة قوية بين المعاشرة قبل الزواج وخطر أعلى لارتفاع حالات الطلاق، إلا أن دراسات أخرى كشفت عكس ذلك ، بما في ذلك دراسة نُشرت في أكتوبر / تشرين الأول ، باستخدام نفس مجموعة البيانات التي استخدمت في دراسة سبتمبر.

بعيدًا عن تحقيق الانسجام ، يبدو الباحثون يختلفون من حيث نهاية العلاقات سواء المعايشة قبل الزواج او عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء إلا أنهم يتساءلون إن كانوا سيضطرون بالفعل إلى قضاء الأربعين سنة المقبلة من حياتهم وهم لا يعرفون مدى خطورة هذا الإجراء.

جزء من سبب التناقض لا يتعلق بالمعاشرة ، بل هو نوع الأشخاص الذين نعيش معهم بالفعل والذين سنقرر في النهاية مدى رغبتنا في الزواج بهم.

إذا كنت متديّنًا ، فستقل احتمالية تأييدك لقرار المعاشرة قبل الزواج ، وأقل عرضة للطلاق إذا لم تسر الأمور على ما يرام بعد الزواج، أما اذا كنت من مؤيدي ذلك فبالتأكيد ستكون أكثر استعدادًا للتفكير في الطلاق.

وهذا يساعد على تفسير لماذا تبدو ظاهرة التعايش والطلاق في علاقة وثيقة، ففي الوقت الحاضر ، وبفضل تغيير المعايير ، لا يقتصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للطلاق الذين يفعلون ذلك، إلا انه يتوقف على مدى رضائنا عن شركاء حياتنا ومدى رضائنا عن العلاقة بشكل عام والقبول بها، وتشير أبحاث أخرى إلى أن العامل الحاسم ليس الزواج أو التعايش ولكن العمر: أيًا كان شكل العلاقة التي ستختارها ، فإنه العمر مسألة مهمة فمن المحتمل أن تفشل العلاقة بالتأكيد إذا كانت في مرحلة البلوغ.

هناك بالفعل علاقة بين التعايش وفشل الزواج ، على الرغم من أنه ربما ينبع من جوانب نفسية غريبة عن مفاهيم الالتزام حيث يبدو التعايش وكأنه خيار أسهل وليس ملزما حيث أن الالتزام هو الدافع الاساسي للابتعاد عن فكرة الزواج واستبدالها بالمعايشة وبالرغم من ذلك فإن التعايش ليس دقيقاً جداً مثل تجربة الزواج.

في التعايش تقول لنفسك - بوعي أو بغير ذلك - أنه مجرد اختبار ، وأنك مطلق الحرية في المغادرة في أي وقت لذلك ترتفع نسبة الانفصال بشكل كبير.