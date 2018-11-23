صحتك فى وصفة.. القرفة والجينسينج لضبط سكر الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحكم نظامك الغذائى فى مستويات السكر بالدم بشكل كبير، لذا يجب أن تنتبه جيداً لطعامك، للوقاية من السكر أو إذا كنت مصاباً به، وعلى الرغم من أن معظم مرضى السكر يحتاجون إلى علاج طبي، إلا أن هناك بعض العلاجات العشبية التي يمكن أن تساعد فى استقرار مستويات السكر في الدم، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل مشروب القرفة والجينسينج لضبط سكر الدم، بحسب موقع "step to health".



السكرى

وصفة القرفة لضبط سكر الدم

القرفة من التوابل التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، ومضادة للميكروبات، وتساعد القرفة الجسم على التفاعل بشكل أفضل مع الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.



القرفة

المقادير

1 عصا من القرفة

كوب من الماء (250 مل)

طريقة الوصفة:

سخن المياه وعندما تصل إلى الغليان، ضع عصا من القرفة.اتركه على النار لبضع دقائق.أطفئ الحرارة واتركها لتبرد ثم قم بإزالة العصا.اشرب هذه الوصفة مرتين في اليوم.



الجينسينج

وصفة الجينسينج

الجينسنج من الأعشاب التى تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.

المقادير

كوب من الماء (250 مل)

1 جذر الجينسنج

طريقة الوصفة

-أغسل الجينسنج جيداً ثم ضعه في فنجان.

-أضف الماء المغلي واتركه على النار لمدة 5 دقائق.

- يمكنك تحليته بقليل من العسل.

أشرب هذه الوصفة مرتين في اليوم.