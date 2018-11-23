- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. القرفة والجينسينج لضبط سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحكم نظامك الغذائى فى مستويات السكر بالدم بشكل كبير، لذا يجب أن تنتبه جيداً لطعامك، للوقاية من السكر أو إذا كنت مصاباً به، وعلى الرغم من أن معظم مرضى السكر يحتاجون إلى علاج طبي، إلا أن هناك بعض العلاجات العشبية التي يمكن أن تساعد فى استقرار مستويات السكر في الدم، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل مشروب القرفة والجينسينج لضبط سكر الدم، بحسب موقع "step to health".
السكرى
القرفة من التوابل التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، ومضادة للميكروبات، وتساعد القرفة الجسم على التفاعل بشكل أفضل مع الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.
القرفة
1 عصا من القرفة
كوب من الماء (250 مل)طريقة الوصفة:
سخن المياه وعندما تصل إلى الغليان، ضع عصا من القرفة.اتركه على النار لبضع دقائق.أطفئ الحرارة واتركها لتبرد ثم قم بإزالة العصا.اشرب هذه الوصفة مرتين في اليوم.
الجينسينج
الجينسنج من الأعشاب التى تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.المقادير
كوب من الماء (250 مل)
1 جذر الجينسنجطريقة الوصفة
-أغسل الجينسنج جيداً ثم ضعه في فنجان.
-أضف الماء المغلي واتركه على النار لمدة 5 دقائق.
- يمكنك تحليته بقليل من العسل.
أشرب هذه الوصفة مرتين في اليوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. القرفة والجينسينج لضبط سكر الدم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .