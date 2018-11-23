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شكرا لقرائتكم خبر عن ازاي أكلك يتحكم فى جمال ونضارة بشرتك.. حقائق لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد الأبحاث والدراسات الحديثة على العلاقة بين الطعام وطبيعة ونضارة وجمال البشرة، فكلما كان الطعام مفيدا للبشرة كلما تمتعت بالنضارة والحيوية، ويساعد الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات على جعل البشرة نضرة ومشرقة، وبعيدة عن التشققات والتجاعيد قدر الإمكان، فضلا عن ظهورها بمظهر جيد ومتفتح لا شاحب، هذا ما أكده تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، الذى أوضح أن الطعام الغنى الصحى يعزز صحة الجلد.
البشرة
وتابع التقرير موضحا أن هناك مجموعة من الأكلات والمشروبات وأنظمة غذائية وزيوت للطهى تساعد بشكل كبير على تحسين صحة البشرة وتعزيز نضارتها، وولعل تضمين هذه النوعيات من الأطعمة والمشروبات داخل النظام الغذائى اليومى يساعد بشكل كبير على تعزيز صحة الجلد، ونضارة البشرة.
نضارة
ومن أبرز هذه العناصر:
الفاكهة بأنواعها
الخضراوات بأنواعها
البروتين النقى من الدهون
الحبوب الكاملة المفيدة
استخدام زيت السمك أو تناول عقاقير أو مكملات زيت السمك
المياه على مدار اليوم
البعد عن الدهون والدسم
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