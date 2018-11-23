ازاي أكلك يتحكم فى جمال ونضارة بشرتك.. حقائق لازم تعرفيها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد الأبحاث والدراسات الحديثة على العلاقة بين الطعام وطبيعة ونضارة وجمال البشرة، فكلما كان الطعام مفيدا للبشرة كلما تمتعت بالنضارة والحيوية، ويساعد الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات على جعل البشرة نضرة ومشرقة، وبعيدة عن التشققات والتجاعيد قدر الإمكان، فضلا عن ظهورها بمظهر جيد ومتفتح لا شاحب، هذا ما أكده تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، الذى أوضح أن الطعام الغنى الصحى يعزز صحة الجلد.