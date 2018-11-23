شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت 350 دراسة أجريت في أجزاء مختلفة من العالم النتائج المحتملة من استهلاك الفواكه والخضراوات، ونظروا في النتائج الصحية التي شملت ما يحدث على صعيد الصحة القلبية الوعائية والسرطانات والموت المبكر.

ووفقا لما ذكره الموقع الطبى البحثى " News-medical"، كان الاستنتاج هو أن مجموعة الأشخاص الذين يتناولون عادة 800 جم أو أكثر من الفاكهة والخضراوات في اليوم، والتي تزيد على 10 حصص، وهو ما يكون أعلى كثيرا مقارنة بالمستوى الموصى به حاليًا، قلت لديهم مخاطر تعرضهم لأمراض صحية سيئة فقد تم تخفيض خطر السرطان ونتائج أخرى حدثت للجسم وهى:

• مرض القلب الإقفاري: كل زيادة في الاستهلاك بمقدار 200 جرام من الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بنسبة 8٪، خاصة مع مصادر فيتامين ج، ومع التفاح أو الكمثرى، وعصائر الفاكهة، والخضراوات الورقية الخضراء، والجزر والبطاطس الحلوة.

• السكتة الدماغية: تخفض المخاطر بنسبة 16٪ لكل 200 جرام زيادة في الاستهلاك، خاصة التفاح أو الكمثرى، الحمضيات، الخضروات الورقية الخضراء.

• الأمراض القلبية الوعائية بشكل عام: تنخفض بنسبة 8٪ لكل 200 جرام، خاصة مع التفاح أو الكمثرى، الحمضيات، الجزر، الخضراوات الورقية الخضراء.

• السرطانات: تنخفض بنسبة 3٪ لكل 200 جرام، من الخضراوات بشكل خاص عندما تزيد إلى 600 جرام في اليوم.

• معدلات الوفاة المبكرة: تنخفض بنسبة 10٪ لكل زيادة 200 جرام، خاصةً من التفاح أو الكمثرى، الحمضيات، التوت، الخضار بجميع أنواعه، فإن تناول 800 جرام من هذه الأطعمة يوميا يمكن أن يمنع وفاة 7.8 مليون شخص في السنة.

ولكن ليس مجرد تناول المزيد من الفواكه والخضروات ليس عصا سحرية لجعل المرض يتلاشى، فيجب أن تتجنب التدخين والكحول والسموم الأخرى.

كما أن تناول الفاكهة الطازجة يساعد في الوقاية من داء السكري وكذلك تقليل مخاطر بعض مضاعفات الأوعية الدموية الصغيرة مثل مرض الكلى أو اعتلال الشبكية السكري بنسبة مذهلة تبلغ 28٪.