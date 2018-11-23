شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد نبات الهليون عديدة منها تنظيم مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى نبات الهليون على قيمة غذائية عالية ومصدر جيد للمعادن والفيتامينات الهامة التى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها الحفاظ على مستوى الهوموسيستين، وحماية الأوعية الدموية، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وغيرها من الفوائد الصحية التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "naturalfoodseries".

الفوائد الصحية لنبات الهليون

الحفاظ على مستوى الهموسيستين

يحتوي الهليون على العديد من فيتامين ب المهم للحفاظ على مستويات كافية من هرمون هوموسيستين، كما تساعد الفيتامينات في تحويل الهموسيستين إلى السيستين كجزء من دورة مثيلة طبيعية تحدث في الجسم.





حماية الأوعية الدموية

يعتبر نبات الهليون على فيتامين (ب)، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية .

تنظيم مستوى السكر في الدم

يمكن للألياف الغذائية القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة المعبأة بالهليون أن تمنع من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، كما ينظم الألياف القابلة للذوبان كمية الجلوكوز الذي يتم امتصاصه داخل الأمعاء.

تساعد مضادات الأكسدة أيضاً في الحد من الالتهاب المرتبط بمرض السكري.

الحفاظ على صحة البشرة

مركب النياسين في الهليون يساعد فى التخلص من حب الشباب، كما يحد من التهيج والإحمرار الذي تسببه ندوب حب الشباب، كما تساعد مضادات الأكسدة فى مكافحة الجذور الضارة التى تسبب أضرارا فى خلايا الجلد .





تخفيف أعراض الحيض

تساعد نبات الهليون فى تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وتشنجات، وتقلبات المزاج المصاحبة للدورة الشهرية، وذلك لإحتوائها على فيتامين K والكالسيوم .

تحسين الخصوبة

يساعد فيتامين (ه) في الهليون لتحسين الخلايا الجنسية، لكل من الذكور والإناث، لأنه يساعد على تكثيف بطانة الرحم، كما يحافظ على سلامة الخلايا المنوية عن طريق بيروكسيد الدهون.





الحفاظ على صحة العين

يحتوي الهليون على فيتامين B الأساسي الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، حيث وقد وجدت الدراسات أن مجموعة من الفيتامينات لها خصائص تمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر ومنع إعتام عدسة العين .

منع مرض السل

تساعد جذور الهليون في علاج أمراض الرئة مثل السل والتهاب الشعب الهوائية

انخفاض مستويات الكوليسترول

تساعد الألياف الغذائية والنياسين في الهليون في خفض مستويات الكوليسترول الضار، يمكن أن يساعد تناول البرعم على تحسين صورة الدم ويؤدي إلى تقليل المخاطر أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة مستويات الطاقة

يمكن أن يساعد محتوى المغنيسيوم في الهليون في الحفاظ على النشاط والتنبيه لفترات زمنية أطول دون أن يؤدي ذلك إلى الإجهاد.