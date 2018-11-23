شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حساسية الحليب عند الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن حساسية الحليب واحدة من أكثر أنواع الحساسية شيوعا بين الرضع ، إلا أنها لا تؤثر إلا على ما يقدر بـ 2 إلى 3 % من الأطفال، ويخلط كثير من الأشخاص بين حساسية الحليب وعدم تحمل الحليب.



حساسية الحليب عند الرضع

أعراض حساسية الحليب

قد تظهر أعراض الحساسية للألبان في أي مكان من بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد تناول الطفل لأحد منتجات الحليب ، وذلك وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال " healthychildren" ،ولكن الأعراض تكون أكثر شدة عادة فى غضون نصف ساعة، حيث تشمل:

طفح جلدى.

اضطراب معوى فى المعدة.

القىء.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا وجود الدم في البراز.



حساسية حليب

عند الرضع إذا كانت حساسية الحليب تؤثر على النظام التنفسي الخاص بهم ، فقد يكون لديهم أيضا احتقان مزمن فى الأنف وسيلان وسعال ، وصعوبة فى التنفس، يمكن للحساسية أيضًا أن تسبب الإكزيما ، أو الطفح ، أو التورم ، أو الحكة ، أو الطفح الجلدي حول الفم والذقن بسبب التلامس مع الحليب، يجب خذ الطفل إلى الطبيب أو الطوارئ على الفور إذا كان يعانى من :

لديه صعوبة في التنفس.

بدأ يتحول للون الأزرق.

إذا بدا باهت للغاية أو ضعيف.

ظهور تورم في منطقة الرأس والرقبة.

لديه إسهال دموي.



أعراض حساسية الحليب

علاج حساسية الحليب عند الرضع

الطفل الرضيع رضاعة طبيعية ويعانى من حساسية الحليب، قد يوصي طبيب الأطفال باتباع نظام غذائى خالى من الحليب للأم نفسها لتجنب انتقاله للرضيع أثناء الرضاعة، ويمكن بدلا من ذلك تناول مكمل إضافي من الكالسيوم والفيتامينات قبل الولادة ، وعند فطم الطفل يجب تأخير إدخال حليب البقر أطول فترة ممكنة ، وإعطائه بحذر شديد في البداية ، وفقا لتوجيهات الطبيب.

يجب ايضا إعطاء الأطفال الرضع الذين يعانون من حساسية الحليب بدائل للحليب مثل حليب الصويا أو تركيبات أخر لتجنب الحساسية يوصى بها طبيب الأطفال.



علاج حساسية الحليب عند الاطفال اكبر من عام

إذا كان طبيب الأطفال يشك في وجود حساسية حليب عند الطفل ، في البداية سيحاول التخلص من الحليب ومنتجاته بالكامل لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن.

إذا تحسن الطفل بعد قطع الحليب ومشتقاته يمكن أن يعطى طفلك تجربة لبن ، وهذا هو ، إدخال مسيطر عليه من الحليب إلى النظام الغذائي. هذا سيكشف ما إذا كانت الأعراض تنقص أو تختفي عندما يتم تجنب الحليب وإذا ظهر مرة أخرى عند تقديمه مرة أخرى، يمكن أن يصاب الأطفال الرضع الذين لديهم حساسية من الحليب بالمرض بسرعة ، حتى إذا تعرضوا لكمية صغيرة فقط.



علاج حساسية الحليب عند الرضع

علاج الرضع أكثر من عام

يحتاج الطفل الصغير الذي يزيد عمره عن عام واحد ولديه حساسية من الحليب إلى تجنب الجبن واللبن والأيس كريم وأي طعام يحتوي على الحليب، وسيحتاج إلى بديل لبن مثل حليب الصويا، وإذا كانت لديه حساسية أيضا من بروتين الصويا ، يمكن للطبيب اقتراح بديل آخر للبن.